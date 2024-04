Botafogo perde para LDU fora de casa na estreia do novo técnico

LDU Quito e Botafogo se enfrentaram nesta quinta (11), pela segunda rodada da Copa CONMEBOL Libertadores. A equipe equatoriana venceu pelo placar de 1 a 0 e chegou à primeira vitória na competição. Já o Botafogo chegou à segunda derrota e ainda não somou pontos em seu grupo. O único gol foi marcado pelo meia Alzugaray.

DOMÍNIO EQUATORIANO

A primeira etapa foi toda dominada e marcada pela pressão da LDU. A equipe equatoriana começou com a alta pressão desde o apito inicial, e conseguiu abrir o placar logo aos três minutos. Após cobrança de lateral para dentro da área, Estrada dominou e tocou para Arce. O atacante viu Alzugaray livre pela esquerda e só ajeitou para o camisa 9 tocar com classe no canto direito de Gatito Fernandez e abrir o placar no Equador.

A Liga de Quito mantinha uma pressão alta desde a saída de bola na área defensiva do Botafogo, que pouco conseguia manter a posse de bola. Aos 24, após bela jogada coletiva da LDU, os equatorianos conseguiram chegar ao segundo gol. Alzugaray foi lançado na ponta esquerda e tocou em direção à linha de fundo para Quintero. O lateral cruzou para trás e viu Estrada receber livre de marcação e finalizar no canto direto de Gatito, fazendo o segundo da LDU. O gol foi analisado pelo VAR e após checagem foi marcado impedimento no início da jogada.

O Fogão buscava rodar a bola e chegar ao campo de defesa da LDU, porém sofria com a forte marcação dos equatorianos e não conseguiu criar nenhuma chance perigosa. A LDU ainda perdeu três oportunidades de ampliar o placar ainda na primeira etapa. Aos 39, Villamíl arrancou no meio e tabelou com Arce. O atacante devolveu para o camisa 15 com um passe que o deixou cara a cara com o Gatito, porém Villamíl finalizou errado e mandou à esquerda do goleiro paraguaio.

Aos 42, Danilo Barbosa vacilou no meio e foi desarmado por Estrada, que saiu em contra-ataque tocando para Estupiñán. O meia tocou para Arce na esquerda, que cortou e acabou se precipitando em finalizar de fora da área, mandando forte por cima do gol. Já no final, aos 47, ocorreu a chance de maior perigo. Após receber passe em profundidade, Estrada saiu cara a cara com Gatito e bateu de biquinho. A bola passou beijando a trave e acabou indo para fora, levando a partida com um gol de vantagem para o intervalo.

GLORIOSO TENTA REAÇÃO MAS NAO EVITA DERROTA

Para a segunda etapa, o Botafogo voltou com Tchê Tchê no lugar de Danilo Barbosa e teve uma melhora em seu meio-campo. O glorioso chegou a ter algumas chances de chegada no ataque, porém não conseguiu aproveitar, tendo a melhor chance aos 8 minutos. Após bela jogada coletiva, tiquinho tocou de calcanhar para Junior Santos. O atacante invadiu a área pela esquerda e finalizou em cima da marcação.

O Botafogo pecava na última bola e não conseguia a finalização à meta, parando sempre com desarme ou erro de passe dentro da área. A LDU por ter a vantagem no placar, mantinha-se fechada, controlando as ações do jogo e tornando a partida tediosa. A equipe do Equador só voltou ao ataque nos minutos finais, favorecida pelo cansaço dos botafoguenses. A Liga até chegou a ter uma última chance clara de gol aos 49 minutos, com Arce recebendo na pequena área de frente para Gatito, porém o atacante finalizou mal e em cima do goleiro paraguaio, que evitou o segundo gol já nos acréscimos.

CLASSIFICAÇÃO

Com a vitória, a Liga de Quito conquistou os primeiros pontos e está na terceira colocação com três somados. Já o Glorioso chegou à segunda derrota e ainda não pontuou na Libertadores, amargando a última posição do grupo.