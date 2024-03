A noite da última segunda-feira (18) foi de definição da vida dos times brasileiros na Libertadores, afinal, foi feito o sorteio da fase de grupos da competição em Luque, Paraguai.

Dentre os representantes dos clubes brasileiros na cerimônia, estava Thairo Arruda, CEO do Botafogo. Após saber quem o alvinegro enfrentará na primeira fase da competição, o diretor falou com a imprensa sobre a campanha do alvinegro. Confira as principais respostas.

Retorno à Libertadores e logística

Thairo analisou os adversários do clube na fase de grupos e também a logística dos confrontos.

"Botafogo volta a uma competição da sua grandeza depois de sete anos. Estamos muito empolgados, um time muito confiante depois da classificação diante do Bragantino. A expectativa é enorme, é um torneio que todos querem jogar. A gente sabe da expectativa de ter um brasileiro na chave, mas seria bem-vindo até pelos fins logísticos, pois é muito mais fácil jogar no Brasil do que enfrentar uma altitude. Mas não escolhemos adversários."

Expectativa para o desempenho

Ainda falando sobre o que imagina do Botafogo na competição, Thairo analisou o momento recente do time e projetou sua expectativa para o time desempenhar na Libertadores.

"Acreditamos que nosso time tem uma confiança enorme depois dos jogos da fase preliminar e tivemos que nos antecipar mais cedo. Nossa preparação começou mais cedo e estamos em 100% para a fase de grupos."

Botafogo é temido na Libertadores?

O CEO foi perguntado sobre achar que o Botafogo é um time que merece ser temido pelos adversários que terá na Libertadores.

"Olha, sim (Botafogo é um time temido). Nosso time hoje está demonstrando que merece toda a atenção que está tendo. Pelo campeonato do ano que fizemos, surpreendente, até para nós o primeiro turno foi uma surpresa agradável, hoje também voltando a ter o destaque pelos bons jogos, pelos atletas que temos. Tem muita coisa boa por vir, acreditamos muito que esse ano vai ser promissor pra gente."

Confronto com a LDU

Perguntado sobre como projeta o confronto contra a LDU, Thairo foi positivo, mas destacou as prováveis dificuldades que o alvinegro terá na altitude.

“É um conhecido para gente, as dificuldades na altitude, assim como nós somos conhecidos pra LDU. Temos que nos preparar muito bem e ganhar esse jogo de xadrez, que começa fora de campo. Quando a gente analisa o adversário, a gente tem que entender como a LDU mudou do ano passado. É um grande clube”

Botafogo está no grupo D da Libertadores, onde enfrentará LDU, Junior Barranquilla e Universitario. A campanha alvinegra na competição se inicia no meio das finais da Taça Rio, em que o clube enfrenta o Boavista. A partida vai ser marcada nos dias 02/04 ou 04/04. Ainda a ser definido.

Esses serão todos os enfrentamentos do clube carioca na fase de grupos.