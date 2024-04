Carpini lamenta derrota para o Fortaleza : "A frustração do torcedor é a nossa"

Na noite deste sábado (13), o São Paulo foi derrotado para o Fortaleza, em pleno MorumBIS, pelo placar de 2 a 1 e com os gols da partida tendo sido marcados por Lucero, Machuca e André Silva descontou para o tricolor paulista.

Pressão Aumentando

Foto: Divulgação/São Paulo

Thiago Carpini falou um pouco sobre a cobrança que vêm sofrendo dos torcedores e sobre a responsabilidade de lidar com tal pressão.

“Você precisa se acostumar, não que quero que seja recorrente. Que o momento ruim passe logo, que as vitórias voltem, o reconhecimento de coisas boas do trabalho. Porque em um momento negativo como o que vivemos, difícil até pontuar coisas boas, porque parece que estamos nos protegendo e existe evolução, o primeiro tempo foi isso. Mas o resultado foi a derrota e o torcedor está chateado como nós. A mudança, a gente fica com uma imagem muito positiva do último jogo. O Erick participou do gol, o André participou do gol. Na Argentina, Galoppo e Luciano tinham acabado de entrar. Não atribuo os gols que sofremos pelas entradas dos meninos, do Erick e do William, de maneira nenhuma. O William é um menino que vem sendo mais aproveitado, porque vem mostrando no dia a dia, e não temos o Lucas, o Ferreira e surgiu a oportunidade, não importa a idade. A menor parte é de um garoto, temos de protegê-lo, um patrimônio do São Paulo.

Paciência

Carpini avaliou todo o momento vivido no comando técnico do São Paulo e admite a dificuldade de pedir mais paciência para os torcedores.

“É difícil neste momento pedir paciência ao torcedor do São Paulo. Em todo jogo, eles fazem uma festa linda no Morumbis, nos sentimos cada vez mais chateados por não darmos a resposta, o torcedor voltar chateado, manter o nível que tivemos em 45, 50 minutos em 80, 90 minutos para ter um resultado melhor. Entendemos a chateação do torcedor, porque é a nossa, também. Mas o que posso dizer é que a gente segue trabalhando, com paciência, por mais que seja difícil no momento, temos de trabalhar, evoluir, ver o que temos de melhor no próximo jogo, vendo aspecto físico. A chateação do torcedor é a nossa, mas se tem um ponto positivo no momento turbulento é o torcedor são-paulino.

Análise do Jogo

Foto: Divulgação/São Paulo

O treinador também fez uma análise geral do jogo, afirmando uma queda de rendimento na segunda etapa.

“A queda é nítida no segundo tempo, em padrão de competitividade. Faltou o gol no primeiro tempo, desenharia outro cenário e nós merecíamos. Não aconteceu, e no segundo tempo sofremos com a queda de concentração. Tem um pouco do aspecto de ansiedade, emocional, de querer fazer. Trata-se de um novo ciclo, primeira rodada de uma competição longa, que precisamos de constância. Falamos muito disso entre Cobresal e Fortaleza, como era importante jogar bem, pontuar, temos que buscar a vitória em todos os momentos pela grandeza do São Paulo.

“Caímos no segundo tempo, de produção e nível de concentração e atenção. No primeiro gol, tínhamos superioridade. São erros recorrentes, algo que me incomoda muito. Se incomoda o torcedor, imagina eu e os atletas, porque a gente trabalha em cima disso, colocamos vídeos para não ter os mesmos erros e acontece às vezes desta maneira. E o segundo gol é total desequilíbrio, um fator que temos de trabalhar melhor, não tem como com uma linha de três bem postada, sem sofrer no primeiro tempo, a primeira finalização do Fortaleza foi gol. Não tem por que se lançar para buscar o empate de qualquer maneira. Como falo para eles, de maneira organizada, competindo. Mas tem algumas coisas que fogem do controle, o ímpeto do atleta. E não acho ruim, mostra a gana de tentar vencer pelo São Paulo. Mas precisamos de mais equilíbrio nestas situações, não podemos estar tão expostos.

Influência do Muricy

Thiago comentou também sobre a grande influência que Muricy exerce dentro do clube, afirmando que aprende muito com o mesmo no dia a dia.

“Para mim, é um privilégio ter um cara como o Muricy aqui dentro, um ícone, que viveu grandes coisas aqui no São Paulo e na carreira. A gente fala constantemente sobre os desafios e responsabilidade, o ônus de toda a pressão, o momento de dificuldade que faz parte da carreira do treinador. Ele sempre fala que os momentos bons voltam, antes do jogo contra o Cobresal ele usou de exemplo que já foi vaiado no Morumbi, foi chamado de burro. Levanta a cabeça, segue suas convicções, o Muricy é muito discreto, como toda a diretoria. Eles me dão muita autonomia, mas ouvir pessoas como ele é muito importante, principalmente em um momento como esse de adversidade é bom ter um cara desse do nosso lado.

Próximo Compromisso

O São Paulo volta aos gramados na próxima quarta-feira (17), na qual terá de enfrentar o Flamengo, comandado por Tite, no Maracanã, às 21h30. O duelo é válido pela segunda rodada do Brasileirão 2024.