Diante de vaias Carpini se mantém confiante após a vitória : "Me sinto muito respaldado"

Na noite desta quarta-feira (10), o São Paulo venceu o Cobresal pelo placar de 2 a 0, em pleno Estádio do MorumBIS, em duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores 2024. Os gols da partida foram marcados por André Silva e Calleri.

Três zagueiros vai seguir ?

Diante de muito protesto e maus resultados nos últimos jogos, o treinador optou por ir a campo com uma formação diferente da habitual desde a sua chegada, se trata da 3-5-2, e o mesmo falou um pouco sua decisão e discordou que isso signifique “retranca”.

“Eu discordo que três zagueiros seja uma condição de se defender. Respeitamos o Cobresal e conquistamos a vitória. Claro que em alguns momentos pode ter atrapalhado um pouco o nervosismo. Houve alguns erros. E não tivemos tanto tempo para trabalhar nessa formação. Com três zagueiros conseguimos ter amplitude pelos lados. Ferreira jogaria na função do Michel. Ele fez uma função de ala, pois é um atacante, meia, segundo volante. Queríamos ter profundidade, proteger um pouco mais da transição do Cobresal. Jogar no erro. Quantos clubes você vê jogando com três zagueiros que não são defensivos? Tivemos Ferraresi e Diego Costa jogando muito no campo do adversário.

Início Conturbado

Foto:Divulgação/São Paulo

Após uma sequência muito negativa, Carpini vêm sendo muito questionado sobre o seu trabalho e o mesmo falou um pouco sobre a responsabilidade de estar no comando técnico da equipe.

“O que eu esperava no São Paulo é tudo o que eu estou vendo. Clube gigante, cheio de história. Passaram grandes treinadores. Todos eles tiveram dificuldade. Se a gente lembrar, em 1992, o Telê, não estou me comparando, pelo amor de Deus, porque sei que é um corte que sai... Estreia na Libertadores acho que com cinco ou seis derrotas, uma goleada do Palmeiras, se não me engano. Uma cobrança muito pesada. E termina sendo campeão da Libertadores e do Mundial. Não estou comparando os momentos. Todos passam por isso em algum momento da vida. Para trabalhar aqui eu preciso estar preparado. Me sinto muito preparado e respaldado. Enquanto eu vejo o quanto esses caras correm por todos nós, fazem o que é proposto. Eu entendo a chateação do torcedor, mas realmente não ter todos os atletas à disposição é muito complicado".

Lesões Corriqueiras

Após o São Paulo ter sofrido três lesões, de jogadores muito importantes no elenco tricolor, no caso Rafinha, Lucas e Wellington Rato, Carpini foi questionado sobre uma possível sobrecarga de minutagem aos aos seus atletas, e o mesmo também fez um questionamento a respeito do trabalho do departamento médico do clube.

“De maneira nenhuma (estiquei a corda), porque daqui a pouco vão dizer que o trabalho que faz as lesões. Os problemas já vêm há quatro anos. É recorrente. Precisamos resolver internamente. Tivemos reuniões internas, ontem, antes de ontem, teremos outra amanhã. Precisamos resolver isso porque a responsabilidade cai nos atletas e em mim. Precisamos dividir com todos os departamentos do clube. Se eu pegar todos esses dados, porém, muitos não foram lesões musculares", ponderou.

Ferreira Titular?

Carpini falou um pouco da formação utilizada nos treinos, deixando a entender que o “titular” pela ala-esquerda seria o Ferreirinha, que acabou sendo cortado na véspera do jogo.

“Três zagueiros também é uma maneira de dar um pouco mais de suporte, já que temos um cara da capacidade do James, mas sabemos que o Alisson não faz o que o James faz e o James não faz o que o Alisson faz. Precisamos equilibrar, e os três zagueiros equilibram. Trabalhei uma linha de quatro jogando com o Ferreira, depois com uma linha de três também com o Ferreira. Eu nos treinos me senti mais seguro, até porque vínhamos sofrendo um pouco com alguns erros por aquele lado em que o Ferraresi entrou", comentou.

Próximos Compromissos

O São Paulo volta aos gramados neste sábado (13), em que terá de enfrentar a equipe do Fortaleza, no MorumBIS, às 21h. O duelo é válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2024.