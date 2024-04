O Palmeiras acertou na tarde desta segunda-feira (15) a sua sexta contratação para a temporada 2024. O meia-atacante Felipe Anderson, que estava na Lazio, e atuava no futebol europeu há 11 temporadas assinou vínculo até 31 de dezembro de 2027 com o Verdão.

Revelado pelo Santos em 2010, o versátil jogador que completou 31 anos nesta segunda-feira (15) assinou pré-contrato com o Alviverde e defenderá o clube a partir de julho, após a abertura da janela internacional de transferências.

Natural de Brasília, o jogador foi adquirido pela Lazio, da Itália, junto ao Peixe em 2013 após fazer parte do grupo campeão da Conmebol LIbertadores de 2011, da Recopa de 2012 e do Bi-Campeonato Paulista em 2011 e 2012.

Depois disso, o atleta ainda defendeu as cores de West Ham, da Inglaterra e do Porto, de Portugal, além de participar da histórica campanha do Ouro Olímpico em 2016 com a Seleção Brasileira.