Com grande atuação nesta quarta-feira (5), o Bayern de Munique goleou a Lazio com placar de 3 a 0 na Allianz Arena em jogo de volta nas oitavas de final da UEFA Champions League. Harry Kane marcou dois gols e Thomas Muller completou a vitória com 4-0 no agregado.

Bayern de Munique controlou as ações totais do jogo

Os bávaros tiveram dias difíceis ao ver o Bayer Leverkusen abrir 10 potos na liderana da Bundesliga e Thomas Tuchel precisou contornar o desfalque de Upamecano. Do outro lado, a Lazio perdeu três jogos e venceu apenas um desde o confronto de ida contra o Bayern e Mauricio Sarri apostou em Zaccagni para completar o ataque ao lado de Felipe Anderson e Immobile.

O início indicava que teríamos um confronto aberto, mas os comandados de Thomas Tuchel rapidamente assumiram o controle da partida impondo muita intensidade e criando as melhores chances de gol através do domínio da posse de bola.

Aos 13', em cobrança de escanteio pela esquerda, Kimmich tocou para trás e Musiala chutou forte da área parando em defesa importante de Provedel. Na sequência, Kane recebeu na meia-lua e girou para chutar colocado. A bola desviou em Gila e saiu rente à trave.

Em outra grande oportunidade, Kimmich foi lançado pelo lado direito da área e achou Muller com espaço, ajeitando na medida para Musiala finalizar em cima da zaga. No rebote, Guerreiro chegou chutando de primeira, só que Marusic bloqueou.

Após resistir por 30 minutos, a Lazio quase surpreendeu depois que Zaccagni cruzou fechado da esquerda e De Ligt afastou mal raspando a cabeça na bola ajeitando na medida para Immobile chegar livre na segunda trave. Porém, na tentativa do mergulho, acabou mandando para fora.

A irritação de Mauricio Sarri com o gol perdido foi justificável pois o Bayern abriu o placar logo na sequência. Pavlovic fez lançamento da direita para Muller ajeitar de cabeça para trás e Guerreiro chutar mascado. Kane mergulhou para testar na bola e mandou para o fundo das redes.

Antes do intervalo, os bávaros encaminharam a classificação nos acréscimos. Em cobrança de escanteio da esquerda, Guerreiro cruzou aberto e Immobile afastou de cabeça na primeira trave, mas De Ligt pegou rebote na segunda trave e acertou um lindo chute cruzado para Muller desviar de cabeça e deixar o placar agregado em 3-0.

Kane definiu classificação tranquila

Na etapa final, o Bayern de Munique diminuiu o ritmo e administrou mais o resultado sem sofrer sustos diante de uma Lazio que não tinha forças para buscar a reação fora de casa.

Aos 9', Musiala abriu espaço na entrada da área e chutou colocado, com a bola saindo à esquerda do gol após desvio na chuteira de Guendouzi. Depois, Kane avançou com liberdade pelo meio e abriu na esquerda para Guerreiro invadir a área e chutar cruzado de canhota mandando para fora.

Com muita tranquilidade, o Bayern enfim garantiu sua classificação aos 20'. Sané carregou da direita para o meio e finalizou de canhota. Provedel espalmou mal e Kane surgiu com impressionante liberdade dentro da área para escorar e deixar novamente a sua marca. São 33 gols em 33 jogos para o artilheiro na atual temporada.

Na única chance de gol durante todo o segundo tempo, Luiz Alberto pegou rebote da zaga após cruzamento rasteiro de Felipe Anderson e chutou da meia-lua, mas a bola desviou em Musiala e a Lazio deixou o campo sem marcar.

Mata-mata da Champions League

Bayern de Munique aguarda os outros jogos de volta das oitavas de final e também o sorteio da UEFA, no dia 15 de março, sexta-feira, às 8h (horário de Brasília), para conhecer o seu adversário nas quartas.

Sequência

Os Bávaros voltam a campo no sábado (9), às 11h30 (horário de Brasília), para receber o Mainz 05 pela Bundesliga. Na segunda-feira (11), às 16h45, a Lazio joga em casa contra a Udinese, pelo Campeonato Italiano.