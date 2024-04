O Desportivo Brasil vive grandes expectativas para a temporada 2024. Uma das promessas da equipe, o lateral-esquerdo Lucas Camargo demonstrou confiança em relação ao Paulista Sub-17 e destacou a mentalidade que conecta todo o grupo de jogadores.

"Não tenho dúvidas de que nosso elenco tem capacidade para ir longe na competição (Paulista Sub-17). Todos do grupo estão com a mesma mentalidade, dar o melhor em cada lance para sair sempre com a vitória. Sei que vamos enfrentar adversários complicados, mas precisamos manter a paciência independente da situação para conseguirmos o nosso objetivo a longo prazo", disse Lucas Camargo.

Na temporada passada, em 22 jogos pelo Paulista Sub-17, o DB somou dez vitórias, seis empates e seis derrotas, e chegou até a terceira fase da competição, onde enfrentou o Monte Azul, Red Bull Bragantino e Santos em seu grupo. Na atual edição do torneio, a equipe de Lucas venceu os dois jogos que disputou.

O Desportivo Brasil retorna a campo neste sábado (20) diante do Elosport, às 11h00 (horário de Brasília), pela terceira do Campeonato Paulista Sub-17.