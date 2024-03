O atleta Mykael Souza, de apenas 16 anos, é um dos destaques do time profissional do Desportivo Brasil, equipe do interior de São Paulo que se destaca por revelar grandes jogadores e ter uma estrutura de primeiro mundo. A história pode ser resumida em “força de vontade”. A força de vontade de um jovem sonhador que foi capaz de atravessar o Brasil mais de uma vez em busca do seu maior sonho: se tornar um atleta profissional.

Mykael é oriundo de uma cidade no interior do Maranhão, com menos de 9.000 habitantes, um lugar com pouquíssima estrutura para se trabalhar com o futebol. Tanto que ele e seu pai passaram um ano e meio viajando quase duas horas de moto nas madrugadas de sábado só para o garoto ter a oportunidade de treinar. Após esse um ano e meio, a oportunidade chegou para treinar em uma escolinha em Porto Franco/MA, um pouco mais perto de onde a família morava.

Com muito empenho e mais próximo da família, Mykael se destacou em um teste do Grêmio em Imperatriz/MA e foi chamado para um teste em Porto Alegre. Na capital gaúcha não se adaptou bem, e voltou para casa pouco tempo depois. Mas o convite para jogar em Goiânia foi o que fez o jovem de 12 anos atravessar metade do país para buscar seu sonho.

Em Goiânia passou por pandemia e todas as incertezas daquele período, ficou dois anos e meio até ser convidado para fazer parte da equipe do Desportivo Brasil, considerada uma das melhores categorias de base do Brasil.

Mykael está lá desde então. Hoje é atleta profissional da equipe do interior paulista e busca consolidar o que foi colocado de expectativa em seu nome, pois com apenas 16 anos ele já está entre os profissionais de um clube que costuma revelar grandes jogadores, como por exemplo: Gustavo Scarpa; Bremer, zagueiro da Juventus/ITA e da Seleção Brasileira; Maurício, meia do Internacional; entre outros craques espalhados pelo mundo.