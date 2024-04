O Corinthians Feminino vem liderando o Brasileirão, somando cinco vitórias consecutivas e estabelecendo um bom início na competição. A lateral direita Isabela, de 22 anos, já conquistou cinco títulos com o time e está determinada a buscar mais sucesso nesta temporada.

Sobre o desempenho inicial da equipe, Isabela compartilhou sua visão: “Começamos da melhor maneira possível, 5 jogos e 5 vitórias, sem desperdiçar ponto pois sabemos do quão importante é cada um, lá na frente pode fazer falta. Estamos em um crescente e melhorando jogo a pós jogo, com o objetivo de classificar na melhor colocação possível”.

Corinthians e Ferroviária já se enfrentaram esse ano, pela super Copa do Brasil, vencido pelo próprio Corinthians na ocasião por 2x0, além do ano passado tivemos o duelo pela final do campeonato Brasileiro também vencida pela equipe alvinegra, jogo que por sinal, deixou a equipe Corinthiana como a detentora do maior público da América do Sul dentre as equipes de futebol feminino.

A lateral revelou a intensidade da preparação: “Estamos trabalhando muito forte essa semana, sabemos da dificuldade que vai ser e a rivalidade que tem esse jogo. Mas estamos muito focadas em sair com os 3 pontos e seguir com a invencibilidade na competição”.

O próximo jogo acontece nesta segunda-feira, 22, às 19h. As Brabas enfrentam as Guerreiras grená na Neo Química Arena.