Romero é o novo artilheiro estrangeiro e da Neo Química Arena

Nesta terça-feira (8), o Corinthians e o Nacional (PAR) se enfrentaram pelo grupo D na segunda rodada da Copa Sul-Americana. Com noite histórica de Romero, o Timão não tomou conhecimento do adversário e ganhou de 4 a 0 na Neo Química Arena, em São Paulo. Dois gols foram do camisa 11, e Yuri Alberto e Pedro Raul completaram o placar.

Quebra de recorde pelo Corinthians

Ángel Romero, vem tendo um ótimo início de temporada com a camisa do Corinthians. Nesse ano de 2024, o atacante disputou 16 jogos e marcou 9 gols sendo o maior artilheiro do elenco em 2024.

No entanto, o duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, foi mais que especial para o paraguaio Romero quando fez história nesta noite. O paraguaio se tornou o maior artilheiro da história da Neo Química Arena com 32 gols, ultrapassando Róger Guedes, que fez 31 durante a passagem pelo clube.

Além disso, Romero virou o maior artilheiro estrangeiro da história do clube. O atacante chegou a 55 gols pelo Timão e superou Paolo Guerrero, antigo dono do recorde com 54 tentos pelo clube.

Tais feitos resultaram na comemoração do paraguaio após o jogo. Romero retornou ao time titular do Corinthians nesta terça-feira e mostrou o porquê da escolha na partida contra os paraguaios.

“Feliz pela marca, trabalhamos para cumprir marcas, minha família sempre acreditando no meu trabalho, tem pessoas que não acreditam, mas acredito em mim mesmo e sempre trabalho para melhorar” destacou, em conversa com a ESPN.

Sobre o público na Arena

Falando em recordes, o Timão atribuiu uma marca negativa. Pouco mais de 32 mil pessoas estiveram presentes na vitória desta terça-feira pela Sul-Americana. Foi o pior público do Corinthians na temporada.

A queda no público é explicada pelos torcedores por dois fatores. A partida foi realizada em um horário considerado ruim e os preços “salgados” dos ingressos para a estreia do Corinthians em casa na Sul-Americana. Durante esta semana, membros da Gaviões da Fiel se reuniram com o presidente Augusto Melo para demandar um reajuste nos preços dos ingressos.

Os torcedores expressaram descontentamento com os preços elevados para diferentes setores, como Sul, Leste e Oeste, apesar de terem entradas a partir de R$ 35 no confronto contra o Nacional-PAR.

Resultado e próximos confrontos

Com o placar de 4 a 0, o Timão assumiu a liderança do Grupo F da Copa Sul-Americana, possui a mesma pontuação do Racing, do Uruguai, 4 pontos cada, porém está na frente por conta do saldo de gols e gols marcados, ficando com um a mais em relação ao time uruguaio.

Na próxima rodada da competição, o Corinthians enfrenta o Argentinos Juniors, na Argentina, às 21h30, na terça-feira (23).