O Corinthians feminino, inicia mais um ano com a missão de manter a hegemonia como foi nos anos anteriores. Com isso as meninas do parque São Jorge, se reapresentaram no dia 08 de janeiro, e estão em preparação para a temporada de 2024.



E na apresentação da temporada alvinegra, Augusto Melo comentou que “A ideia é deixar toda a estrutura do estádio do Parque São Jorge exclusivamente para as jogadoras, além de sediar mais jogos da equipe na Neo Química Arena.” Além disso, o mandatário alvinegro comenta também que: "de novo voto naquilo, a gente valoriza a marca e chama mais empresas, traz mais patrocínio e eleva mais a capacidade financeira para o feminino, ‘O futebol feminino vai ser autossustentável’ a gente quer que esse projeto seja bandeira do empoderamento da mulher, das questões relativas a mulheres".

E para a temporada de 2024 o Corinthians conta com percas significativas do elenco multicampeã de 2023, como as zagueiras Giovana Campiolo a meio campista Diany reforçam a rival Palmeiras, já Katy e Andressa foram para a Ferroviária, e a meio campista Luana Bertolucci se transferiu para o Orlando Pride. Todas as transferências foram por término de contrato e nenhuma o Corinthians obteve algum retorno financeiro.

O time teve algumas chegadas para recompor as percas, e foram elas a meio campista Yaya, a lateral Gi Fernandes ambas vieram do Santos, a goleira Nicole que veio do Atlético-MG, a ponta Eudmilla que veio da Ferroviária, a lateral Leticia Santos que veio do clube alemão Eintracht Frankfurt, e a zagueira do América de Cali Daniela Arias. Além das promovidas da equipe Sub 20 Jhonson, Marussi, Duda Mineira e a goleira Rillary.



As Brabas já irão entrar em campo no dia 11 de fevereiro, às 10h30 no estádio Beira Rio, em Porto Alegre, contra o Internacional, em confronto valido pela Supercopa Feminina.