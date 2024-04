O lateral-esquerdo Escobar e do meia-atacante Patrick já treinaram e o Santos deu início à preparação para o embate contra o Avaí, pela 2ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira (22). O jogo está marcado para sexta-feira (26), às 20h, na Ressacada, em Florianópolis.

Após vencer o Paysandu no sábado passado, os jogadores desfrutaram de um dia de folga no domingo e retomaram os treinamentos na segunda-feira, no CT Rei Pelé. Enquanto os atletas que estiveram em campo por mais de 45 minutos se dedicavam a atividades físicas, os demais participavam de um treino tático sob a orientação de Fábio Carille.

Contudo, nem todas as notícias são positivas para o Santos. O zagueiro Jair Cunha permanece fora devido a uma lesão muscular na coxa esquerda, que o impediu de participar da partida contra o Paysandu. Com isso, o Peixe conta apenas com seus dois zagueiros titulares (Gil e Joaquim) e apenas um reserva (Alex Nascimento).

A equipe retorna aos treinos na terça-feira pela manhã, seguindo a programação que prevê atividades no CT Rei Pelé até quinta-feira, quando partirão para Florianópolis e entrarão em concentração para o jogo de sexta à noite.

Próximos compromissos do alvinegro