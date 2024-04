De rebaixado à finalista estadual. De um time completamente desacreditado à esperança renovada. Esse é o resumo dos primeiros quatro meses do Santos Futebol Clube. O ano de 2023 terminou da pior maneira possível: a inédita queda para a Série B do Brasileirão selou o momento mais doloroso da gigantesca história do Peixe. A grande reformulação feita tanto de atletas quanto de diretoria fez com que o clube voltasse a respirar ares mais puros, alcançando a final do Campeonato Paulista (marca que não acontecia desde 2016). Apesar da derrota e do vice-campeonato, o sentimento que fica é de orgulho pela campanha e de um futuro promissor neste ano de 2024.

Temporada atual

Nem o torcedor mais otimista esperava um início de ano tão bom quanto o Santos fez. O que parecia ter se transformado numa crise sem fim com o rebaixamento à segunda divisão em dezembro de 2023, se transformou rapidamente em um cenário de esperança e de dias melhores. A nova diretoria do clube, comandada pelo presidente Marcelo Teixeira, foi o responsável por uma grande mudança estrutural na equipe. O dirigente renovou com algumas peças chave do elenco rebaixado e trouxe bons atletas que rapidamente deram conta do recado. Além, claro, da principal contratação para a temporada, o treinador Fábio Carille.

No Paulistão, o alvinegro praiano conseguiu logo de início resultados fundamentais que culminaram na antecipada classificação para a fase de mata-mata após três anos. Jogadores como Giuliano, Otero, Guilherme, Gil, João Schmitd e Diego Pituca foram essenciais para o entrosamento do time e da pronta reação em campo. Nas quartas de final, o Peixe venceu a Portuguesa nos pênaltis com João Paulo brilhando e colocando o time às semifinais. Na fase seguinte, o Peixe eliminou o RB Bragantino jogando na Neo Química Arena e garantiu vaga na grande final depois de oito anos. Mesmo vencendo o Palmeiras no confronto de ida por 1x0, o alvinegro acabou sendo derrotado por 2x0 no Allianz Parque e acabou ficando com o vice estadual.

Contudo, apesar da não conquista do título paulista, o sentimento que ficou foi de orgulho por toda a trajetória e de um time pronto e preparado para enfrentar uma difícil e longa Série B.

Escalação e contratações

O Santos precisou fazer uma mega reformulação em todo o elenco por conta do rebaixamento na temporada passada. Atletas como Soteldo, Marcos Leonardo, Dodi, Mendoza e Jean Lucas foram negociados e deixaram o clube. Todavia, o Peixe foi ao mercado e trouxe excelentes nomes para recompor as perdas. Além dos citados anteriomente, a equipe conta com Aderlan, Casares, Gabriel Brazão e Pedrinho. Outra atitude dos dirigentes do clube foi renovar com atletas fundamentais, que aceitaram uma drástica redução de sálario para ficarem, como foi o caso de Joaquim, João Paulo, Julio Furch e Morelos.

Base da escalação: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonathan; João Schmitd e Diego Pituca; Otero, Giuliano e Guilherme; Julio Furch

Fábio Carille adota um esquema basicamente no 4-5-1 deixando o atacante Julio Furch isolado lá na frente sendo municiado pelos meias Giuliano e Otero. O ponto de escape é Guilherme, sendo um dos destaques do time no Paulistão. O sistema defensivo do Peixe conta com dois volantes de muito combate e, principalmente, muita técnica na saída de bola e pisando na área. Os laterais Aderlan e Felipe Jonathan são opostos, enquanto o Aderlan tem características mais defensivas, Felipe sobe mais ao campo de ataque, além de ser forte nas bolas paradas. Outro ponto positivo é a dupla Gil e Joaquim com muita força e consistência.

Destaque

Foto: Raul Baretta/Santos FC

Em um time com vários destaques coletivos, o meia atacante Giuliano se sobressaiu no campeonato estadual sendo um dos principais nomes do Santos. Autor de três e uma assistência em sete jogos, o meio campista ainda perdeu alguns jogos devido lesão, mas mesmo assim se tornou um dos pilares dessa equipe. Jogando mais centralizado, o atleta foi um exímio camisa 10 quando esteve em campo. O atleta de 33 anos possui bons números na armação de jogo da equipe, cerca de 86% de passes certos jogando 60 minutos por jogo.

Fique de olho

Foto: Raul Baretta/Santos FC

Um jogador que com certeza dará trabalho na Série B é o ponta esquerda Guilherme. No campeonato paulista ele atuou em 14 dos 15 jogos do Santos jogando 83 minutos por partida. O atleta de 29 anos também marcou três gols e deu duas assistências, inclusive uma sendo na partida de ida da final para o tento de Otero. Ofensivamente, ele foi o jogador mais perigoso do alvinegro com CINCO grandes chances criadas e uma taxa de 1.5 dribles por jogo. Além disso, Guilherme ajuda sempre na marcação voltando para auxiliar a defesa.

Técnico

Foto: Raul Baretta/Santos FC

Fábio Carille transformou um clube desacreditado em um postulante a títulos e um dos melhores times do Estado. Essa é a segunda passagem do treinador pelo Peixe na qual ele já havia treinado entre 2021/2022 e a sua demissão na época foi bastante questionada pela imprensa e torcida. Com isso, Carille foi o nome escolhido pelo presidente Marcelo Teixeira para fazer com que o Santos voltasse a orgulhar o torcedor. Agora a missão do comandante santista é fazer com que o time continue na mesma sintonia vista no campeonato paulista e conseguir o acesso de volta à elite do futebol brasileiro.

Foto: Divulgação/Santos FC

O Estádio Urbano Caldeira, mais conhecido como Vila Belmiro, é uma arena de futebol situada no bairro de mesmo nome, na cidade de Santos, no estado de São Paulo, Brasil. É de propriedade do Santos Futebol Clube e tem capacidade para acomodar 20.360 pessoas, tornando-o o maior da região da Baixada Santista.

Com uma história que remonta a séculos, este estádio é um dos mais antigos do país. Sua inauguração ocorreu em 12 de outubro de 1916, e a primeira partida oficial foi disputada 10 dias depois, quando o Santos venceu o Ypiranga por 2 a 1 no Campeonato Paulista daquele ano.

Jogando no Alçapão, o Peixe sempre foi muito forte. Nessa atual temporada, a equipe perdeu apenas um jogo como mandante. Derrota essa para o Novorizontino por 2x1. Mesmo com a força da Vila Belmiro, o desejo da diretoria do clube é fazer com que o alvinegro volte a atuar com mais frequência na cidade de São Paulo. Nesse ano, o Santos fez duas partidas na capital e ganhou ambas. Contra o São Bernardo no MorumBIS para mais de 50 mil pessoas e diante do RB Bragantino na Neo Química Arena para cerca de 45 mil espectadores.

Expectativas para 2024

O principal objetivo do alinegro praiano na temporada é conseguir o acesso para a Série A do Brasileirão. Disputando a segunda divisão pela primeira vez, a equipe na próxima sexta-feira (15) contra o Paysandu na Vila Belmiro e iniciará sua campanha em busca dessa meta.

Não será um trajeto fácil, mesmo que o Santos tem apenas essa competição para jogar. A torcida espera que o que eles viram no Paulistão se repita para a disputa da Série B e com todo apoio dos torcedor, o Santos encara essa ano como um marco de reconstrução de sua gloriosa e rica história.