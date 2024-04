Apesar de fase negativa, JP Galvão tem papel importante no Grêmio

Muitos torcedores vem criticando o desempenho do centroavante JP Galvão pela ausência de gols. Disputando vaga com Diego Costa, João vê seu “concorrente” em fase artilheira e por esse motivo, a cobrança vem ainda maior. Mas de que maneira um atacante contribuir com time além de gols? Resolvemos analisar alguns jogos para mostrar de que maneira o jogador ajuda e muito o time comandado por Renato Gaucho.

Com excelente movimentação, JP dificulta que o adversário sempre avance o bloco e chegue no setor defensivo do Grêmio, além disso, João abre espaços, ou seja, não é um jogador fixo, com pouquíssimas movimentação. Isso possibilita outros jogadores que jogam atrás de chegarem mais perto do ataque, como é o caso por exemplo de Villasanti e Cristaldo.

Na Europa inclusive, JP jogou por muitas temporadas em outras posições. Tanto como ponta, armador e até mesmo volante. Por se destacar com muitos gols, foi avançando até virar centroavante, mas João pode ser usado como coringa e atuar em outra parte do campo, caso Renato desejar, já que possui características de um atleta com esse perfil e também por ter um passado atuando nessas outras posições.