Vasco perde para Criciúma e prolonga má fase

A tarde desse sábado (27) foi de confronto relevante pelo Campeonato Brasileiro. Pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco enfrentou o Criciúma em São Januário e foi derrotado para o Carvoeiro por 4 a 0, com gols de Fellipe Mateus (2), Bolasie e Meritão. Com a derrota, chegou à terceira derrota consecutiva.

Começo devagar

Em clima de previsão ao que aconteceria, Vasco teve certa dificuldade no primeiro tempo da partida. Criciúma conseguiu se impôr taticamente muito bem na primeira etapa.

Aos poucos, o time foi ganhando conforto no jogo e encontrando as melhores chances. As primeiras viriam com Vegetti, primeiro com os pés e depois com a cabeça: ambas sem sucesso.

O que antes era conforto se tornou comodismo e, assim, o Criciúma conseguiu aos poucos encontrar os caminhos favoráveis ao gol.

Apesar disso, o placar seria aberto num lance nada corriqueiro: um chute de média distância de Fellipe Mateus.

A tentativa de reação

Baqueado após o gol sofrido, o Vasco se lançou ao ataque e, escorado na qualidade de Payet, construiu boas chegadas.

Porém, apesar de ensaiar grandes chances, falhou em converter. Foram três chances claras desperdiçadas, incluindo chance do francês, que mandou na trave.

Porém, a grande chance a favor do cruzmaltino foi na marca do cal: Vegetti teve a oportunidade do empate em cobrança de pênalti, mas desperdiçou-a.

Um novo golpe

Com nem dois minutos de bola rolando para a segunda etapa de jogo, novamente Fellipe Mateus marcou gol.

O que já era um baqueado Vasco se tornou ainda mais perecível, pouco conseguindo criar jogadas.

Pouco mais de 10 minutos depois, saiu o gol de Bolasie, em excelente jogada individual.

O Vasco seguiria com dificuldades para se impôr. Demorariam apenas treze minutos para que saísse o quarto gol do Criciúma, dessa vez em cabeceio de Éder.

As vaias e reclamações da torcida foram inevitáveis. Princípios de confusão ocorreram durante toda a segunda etapa e o clima muitas vezes ficou intragável.

Como ficam as situações

Com a vitória, o Criciúma mantém a invencibilidade e chega aos cinco pontos em três jogos no campeonato.

Já o Vasco chega em sua terceira derrota, tendo apenas três pontos em quatro jogos.

Próximos compromissos

O Vasco volta a campo na próxima quarta-feira (01), diante do Fortaleza, pela partida de ida da Copa do Brasil.

Já o Criciúma volta a campo na próxima terça (30), diante do Bahia, também pela partida de ida da Copa do Brasil.