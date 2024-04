Guia VAVEL do Brasileirão 2024: Vasco

O Campeonato Brasileiro se inicia no próximo sábado (13), mas ao Vasco da Gama, o calendário só terá começo no próximo domingo (14). Desde 6 de dezembro de 2023 sem entrar em campo pelo torneio nacional, o Vasco viveu muitas mudanças em seu plantel e também na parte administrativa.

Um começo de férias conturbado

Apenas dois dias após o começo das férias do Vasco, o diretor esportivo Paulo Bracks foi demitido. Para seu lugar, veio Alexandre Mattos, diretor com muita credibilidade no mercado e que trouxe junto a si muita expectativa.

Mattos foi responsável pela janela de transferências do Vasco em janeiro, que foi recheada de críticas pelos torcedores cruzmaltinos. Ainda assim, teria tido sua manutenção no cargo até os dias atuais, se não fosse um vazamento de dados por parte dele, em que revelava tramitações confidenciais do processo de contratação da Vasco SAF.

Com isso, quem vem ocupando o cargo é o CEO da Vasco SAF, Lúcio Barbosa, de maneira interina. Junto a ele, auxiliando na função provisória, estão os scouts do Vasco e da 777 Partners.

Uma janela de transferências questionável

O Vasco fez, ao todo, oito contratações para essa temporada até o momento. Apesar de alguns serem nomes de certa relevância, nenhum deles convenceu totalmente o torcedor cruzmaltino.

Foram gastos mais de R$ 100 milhões em contratações, sem levar em conta também outras despesas do clube comprometidas até o restante do ano, como a possível compra definitiva de David e de Clayton Silva.

O saldo final mostra um Vasco muito gastador, mas pouco eficiente em sanar as suas lacunas no time.

Pressão da torcida

Uma característica intensificada nesse período sem jogos do Brasileirão é o aumento da pressão da torcida. Com a eliminação do clube para o Nova Iguaçu, nas semifinais do Campeonato Carioca, a régua da cobrança foi elevada.

A torcida se mostra cada vez mais impaciente, até mesmo pela, jornalisticamente reportada, postura omissa e pouco proativa da diretoria em sanar as lacunas e pendências esportivas.

Lesões graves

O Vasco inicia sua trajetória no Campeonato Brasileiro sem poder contar com três de seus destaques na temporada anterior: Jair, Paulinho e Payet.

Jair e Paulinho romperam o ligamento cruzado do joelho em partidas das rodadas iniciais do Campeonato Carioca e, com isso, ficarão ainda mais seis meses, aproximadamente, fora de atividade.

Já Payet sofreu uma entorse no ligamento do joelho e ficará por mais duas semanas, aproximadamente, fora de ação.

Jovem estrela

Não tem sido um começo de ano muito relevante para as categorias de base do Vasco. O time sub-20 foi eliminado precocemente na Copinha, então poucos remanescentes dessa equipe vêm sendo aproveitados de alguma forma no elenco profissional.

No entanto, um jogador da geração passada de revelações, que disputou a Copinha em 2023, vem tendo espaço aos poucos no time principal. Seu nome é Rayan, de apenas 17 anos.

Trata-se de um atacante que atua tanto centralmente, quanto aberto pelo lado direito. Tem muita velocidade e explosão física, além de qualidade técnica. Ainda peca na finalização, mas mesmo assim já tem seu primeiro gol marcado pelo time profissional do Vasco, contra o Internacional.

A postura de Ramón Díaz tem sido de não o colocar em situações críticas de jogo, para evitar que seja "queimado”. Dessa forma, é de se esperar que ele não receba tanto espaço assim durante o ano, mas seja acionado em momentos mais favoráveis ao seu desempenho e, principalmente, desenvolvimento.

Daniel Ramalho/Vasco

Destaques da equipe

O grande destaque do Vasco dentro de campo é Lucas Pitón, que é quem vem melhor desempenhando pelo clube. O lateral-esquerdo conta com três gols e uma assistência na temporada, além de diversos desempenhos acima da média.

Leandro Amorim/Vasco

Dimitri Payet é certamente o jogador mais técnico desse elenco e é quem tem entregado mais assistências no ano, com cinco. Ele estará lesionado para essas primeiras rodadas do campeonato, mas certamente após o seu retorno ele será importante para o crescimento do elenco.

Leandro Amorim/Vasco

Léo Jardim tem sido um dos goleiros mais consistentes do país, o que rendeu a ele uma convocação para a Seleção Brasileira. Certamente tem sido um dos goleiros a entregar alto nível e sem sombra de dúvidas merece o seu destaque em nossa postagem.

Matheus Lima/Vasco

São Januário

O Estádio Vasco da Gama, ou como é chamado, por conta de uma das ruas que dá acesso ao estádio, São Januário, é a casa do Vasco e garante uma atmosfera única ao Cruzmaltino enquanto mandante de suas partidas no Rio de Janeiro.

Situado em São Cristóvão, bairro da zona norte da Cidade Maravilhosa, São Januário garante uma acústica impecável à sua torcida e consegue transformar a vida de qualquer visitante em um “inferno”.

Sua capacidade é de 21.880, sendo um dos maiores estádios do estado do Rio de Janeiro. Apesar disso, é um estádio considerado pequeno para o tamanho da torcida do clube, o que faz com que, muitas vezes, o Vasco procure jogar no Maracanã ou no estádio Nilton Santos.

Leandro Amorim/Vasco

O que esperar?

O Vasco mostrou-se um time muito instável nessa pré-temporada. A equipe chegou a fazer partidas amistosas no Uruguai no início do ano, o que rendeu dois troféus e a oportunidade de ganhar condicionamento físico no exterior.

No Campeonato Carioca, foi um time eficiente na primeira fase, sem ter perdido nenhum clássico. Na segunda fase, foi dominado pelo Nova Iguaçu em duas partidas. A eliminação deixou o torcedor na bronca pela diferença de investimento das duas equipes.

Na Copa do Brasil, mostrou-se um time perecível a jogos mornos, capaz de desperdiçar grandes vantagens no placar, mas também muito resistente emocionalmente nos minutos finais da partida, tendo conseguido buscar resultado contra o Água Santa, por exemplo.

É de se esperar do Vasco um time resiliente, mas perecível a alguns contextos e que pode ser muito ferido quando não se mostrar capaz de dominar o jogo.

É um time que precisa aprender a sofrer, aprender a não ser o mandante das ações do jogo e, ainda assim, buscar o resultado. Muito dessa deficiência provém da baixa qualidade do plantel, é verdade, mas é algo que certamente será aprimorado pela comissão técnica do Vasco, com Ramón Díaz.

É característica que já se mostrou pertinente no personagem do comandante argentino em todo seu período como treinador do clube

Histórico campeão do Vasco

O Vasco é tetracampeão brasileiro, tendo vencido a competição em 1974, 1989, 1997 e 2000. Sua última conquista data 24 anos, o que causa certa angústia no torcedor.

A expectativa é de que o time desempenhe medianamente, sem brigar por posições altas na tabela, mas sem também flertar com o rebaixamento.

Ao torcedor, resta vibrar e tentar apoiar sua equipe, sendo um 12° jogador para um nada convincente plantel.