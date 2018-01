Guia VAVEL do Campeonato Gaúcho 2018: Juventude

Juventude almeja a taça gaúcha em 2018. (Foto:Arthur Dallegrave/ E.C Juventude)

O Esporte Clube Juventude é um clube gaúcho, localizado na cidade de Caxias do Sul, fundado por um grupo de cerca de 35 jovens apaixonados por futebol. As cores escolhidas pelos mesmos foram o verde e o branco, cores as quais permanecem até hoje representando o clube. Fundado em 1913, Juventude conseguiu ganhar maior reconhecimento estadual após ser vice-campeão do Campeonato Gaúcho de 1965.

O clube caxiense apenas conseguiu contar com seu próprio estádio depois de seis anos após sua fundação. Em 1919 time pôde estrear sua casa, assim a nomeando inicialmente como "Quinta dos Pinheiros". Em 1954, o Esmeraldino recebeu um convite para integrar a série elitista do Campeonato Gaúcho, o que ajudou muito na renda do clube. Com esse ganho, conseguiu fazer a reforma de seu estádio, o qual a partir de então recebeu o nome de Alfredo Jaconi, em homenagem a um dos maiores ídolos da história do clube.

Foto: Divulgação / E. C. Juventude

Em 1975 e 1976, o Juventude sagrou-se campeão da Copa Governador, conquistando assim sua vaga para o Campeonato Brasileiro. No ano seguinte, equipe disputou seu primeiro Brasileirão da história, mas a recompensa só veio anos mais tarde, quando após vencer o Goiás Esporte Clube pelo placar de 2 a 1, equipe conquistou o Campeonato Brasileiro da Série B 1994, levou a taça e, ainda garantiu seu acesso a Série A do campeonato.

Em 2017, verdão dos pampas parou nas quartas de final do Gauchão

Embalados com a classificação para a Série B do Campeonato Brasileiro, a nação alviverde estava confiante para a conquista do segundo estadual da história do clube. Contudo, em meio a altos e baixos, o sonho acabou no clássico Ca-Ju pelas quartas de final da competição estadual. Com uma sequencia de três vitórias consecutivas em clássicos, o Caxias mais uma vez foi melhor e venceu os dois embates, eliminando assim seu rival, Juventude.

Expectativa para 2018

A largada foi dada no Hotel Samuara, em Caxias do Sul, local onde a equipe iniciou suas atividades de pré-temporada no domingo, 07/01. A fase de treinamentos no hotel aconteceu até o dia 15 e, durante esse período foi realizado um trabalho de integração visando a disputa do Gauchão.

A ideia imposta foi ter o controle total da alimentação e do descanso da equipe, fatores que influenciam muito em seu rendimento físico. Os treinos foram divididos em três locais, no hotel e em dois estádios: Flores da Cunha e Castanheiras.

A equipe visa com a iniciativa conseguir utilizar o máximo da capacidade de cada atleta, para que cada um venha demonstrar o seu potencial de maneira efetiva, podendo assim, levar as cores verde e branco até o topo, rumo a taça de campeão gaúcho 2018.

O treinador

O ex-zagueiro alviverde e então técnico pela segunda vez do clube, Antônio Carlos, aos 48 anos, planeja a temporada 2018 com muita cautela em busca de grandes conquistas. Treinador chegou a equipe quase no final da temporada passada e trouxe consigo seus auxiliares técnicos Alessandro Telles e Carlos Pacheco. Ricardo Melo, ex-Mogi Mirim, é a novidade na fisiologia do clube.

“Realizamos um excelente trabalho em 2016, em um ambiente que envolveu esta diretoria, os funcionários e a torcida do Juventude. Espero que, agora, possamos repetir e fazer ainda mais, juntos, sempre almejando objetivos maiores para o clube. O que eu posso dizer em relação ao meu sentimento é que estou voltando para um lugar onde me sinto em casa, que é o Jaconi, e para minha segunda cidade do coração, Caxias do Sul. Nunca neguei que tenho um carinho especial pelo Juventude e isso pesou muito na minha escolha por retornar”, destacou o treinador.

Zago teve um currículo esplêndido como jogador, sendo ganhador de muitos títulos pelas equipes em que atuou e, entre essas equipes, estava o Juventude. Foi campeão brasileiro por quatro vezes, seis vezes Campeão Paulista e ganhador de uma Taça Libertadores da América. Além desses marcos em sua carreira, pôde levantar o troféu dos Campeonatos Italiano e Turco e ainda teve o privilégio de defender a Seleção Brasileira em várias oportunidades, sendo uma delas na conquista da Copa América de 1999.

Foto: Arthur Dallegrave/ E.C Juventude

O nome de 2018: Guilherme Queiróz

O centroavante de 27 anos é um velho conhecido do clube, iniciou sua trajetória pelas categorias de base em 2005, tendo sua primeira oportunidade na equipe principal em 2014, ano em que não vingou, sendo assim cedido novamente a outros clubes brasileiros. Nesta temporada o atleta vive uma segunda chance de recomeçar sua carreira no time de sua criação e mostrar seu verdadeiro potencial.

"Na outra passagem não consegui mostrar o verdadeiro Queiróz. Mas depois que ouvi a proposta não pensei duas vezes e vim para cá. Quero mostrar meu futebol e ajudar o Juventude", afirmou.

O atleta destacou que nesta oportunidade está mais experiente e com sede de gols. E, quanto a camisa que gostaria de vestir, afirmou que veio para ser o camisa 9, ou seja, ser o centroavante da equipe. Em 2014, o mesmo atuou apenas em 45 partidas, depois deixou o time por problemas particulares.