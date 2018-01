Guia Gauchão 2018: Esporte Clube São José

Foto: Divulgação / E. C. São José

Em 24 de maio de 1913, um grupo de alunos católicos do Colégio São José de Porto Alegre decidiu fundar um clube de futebol. Assim, nascia a agremiação Esporte Clube São José, nome derivado do colégio. O novo clube da capital gaúcha teve sua primeira sede no bairro Floresta, próximo ao Centro da cidade. A sede era conhecida como Montanha. Hoje, o local onde foi o primeiro campo do Zeca fica o Hospital Militar, na Avenida Cristóvão Colombo.

O São José mudou de terreno diversas vezes. Até que em 1939, adquiriu o espaço onde fica seu atual estádio, o Passo D’areia. Inaugurado no aniversário de 27 anos do clube (24 de maio de 1940), a casa do Zequinha hoje tem capacidade para 16 mil torcedores e fica no bairro Santa Maria Goretti, zona norte de Porto Alegre. A casa do Zequinha também é conhecida por ser o único estádio oficial no Rio Grande do Sul com grama sintética. Apesar do fato, o campo tem todas as medidas exigidas pela FIFA.

Estádio Passo D'Areia (Foto: Divulgação / E. C. São José)

Curiosidades

Nem só de títulos é feito um clube. Sem ter nenhuma taça de expressão, o São José têm na sua história alguns feitos um tanto curiosos. Um deles é o fato de ser o primeiro time sul-americano a ter viajado de avião. O fato ocorreu quando a equipe fez uma excursão inédita para Pelotas em um hidroavião modelo Dornier Wal. A viagem foi em 5 de julho de 1927, num domingo, e teve duração de duas horas. Para melhor desempenho do meio de transporte, uma semana antes a empresa aérea solicitou ao clube o peso exato dos jogadores.

Além disso, o São José pode ser considerado o último clube da carreira do atacante Careca, ex-São Paulo e Seleção Brasileira. O jogador saiu de sua aposentadoria em 1999 para fazer alguns jogos com a camisa alvi-azul, apesar de ter jogado pela última vez pelo clube inglês Garforth Town AFC, em 2005.

Em 2007, durante o Campeonato Gaúcho, o clube fez a contratação mais impactante de sua história. Trata-se do goleiro Danrlei, ex-arqueiro do Grêmio e ídolo da torcida Tricolor. Outra contratação de grande impacto foi a de Fabiano, ex-Inter, um ano depois (2008).

Títulos e campanhas de destaque

O São José tem no seu armário alguns títulos no cenário estadual. Em 1963 e 1981, o clube conquistou a Segunda Divisão do Campeonato Gaúcho. No ano de 1971, ergueu a Taça Governador. Em 2013 foi o campeão da Copa Centenário. No ano de 2015 foram dois títulos: a Super Copa Gaúcha e o Campeonato Valmir Loruz – Região Sul. Em 2016 foi considerado o Campeão Gaúcho do Interior, título dado a melhor equipe no Campeonato Estadual sem a dupla Grenal (mesmo sendo de Porto Alegre) E por fim, em 2017, sagrou-se Campeão da Copa Paulo Sant’Ana.

As melhores campanhas no âmbito nacional foram nos anos de 1997, 1998, 2001 e 2003, quando disputou a Série C do Campeonato Brasileiro. Em 2009, 2010, 2016 e 2017 jogou a Série D do nacional, sendo que na temporada anterior (2017) chegou às quartas-de-final da competição. No cenário estadual, o Zequinha teve sua melhor campanha no Gauchão de 2010, quando terminou na quarta colocação.

Campanha no Campeonato Gaúcho 2017

A primeira fase do São José no torneio estadual foi discreta. Mesmo se classificando para às quartas-de-final, o clube da capital ficou com a oitava posição, última vaga da primeira fase.

Nas quartas, a equipe acabou sendo eliminada da competição. As duas derrotas por 1 a 0 diante do Novo Hamburgo acabou decretando o fim da linha no campeonato. O Nóia que na temporada, quebraria o jejum de títulos estaduais e seria campeão em cima do Internacional, mais tarde.

O que esperar do Zequinha para o Gauchão 2018

Após chegar próximo de garantir uma vaga na Série C do Campeonato Brasileiro em 2017, o São José chega a mais um Campeonato Gaúcho como favorito. Apesar de ter conquistado a última vaga na primeira fase do estadual na temporada passada, o título da Copa Paulo Sant’Ana motiva todos os membros do clube.

Depois da disputa do Gauchão, o Zequinha terá mais uma competição importante para disputar em 2018. Com a boa campanha na Série D, o alvi-azul terá mais uma chance de tentar o acesso para a terceira divisão do futebol nacional.

Wagner (Foto: Divulgação / E. C. São José)

A base de 2017 foi mantida, mas de certa forma, o ano não começou muito bem para o Zeca, já que lesões graves ainda na pré-temporada. Tássio, Fred e Vini romperam os ligamentos do joelho no trabalho que antecedia a estréia do estadual.

Apesar disso tudo, Wagner, zagueiro do São José recebeu a notícia de que está curado de um câncer em seu imunológico, após seis meses de tratamento. O defensor se mantém otimista e acredita que ainda possa vestir a camisa do Zequinha neste Gauchão.

Destaques da equipe

Depois de rodar o mundo, Rafael Porcellis está de volta ao futebol brasileiro. Contratado para substituir Flávio Torres no comando de ataque, o centroavante recém chegado ao São José teve destaque fora do país.

Sua passagem pelo Leixões, de Portugal deixou saudades no torcedor. Antes de desembarcar em Porto Alegre, o atleta estava vestindo a camisa do Al-Arabi, dos Emirados Árabes Unidos. Aos 30 anos, Porcellis surgiu como promessa nas categorias de base do Internacional, mas acabou não sendo aproveitado pelo Clube do Povo.

Treinador

Treinador do São José (Foto: Divulgação / E. C. São José)

Campeão da Libertadores com o Grêmio em 1995, o técnico Rafael Jaques chega com moral para o estadual. O comandante da equipe do norte de Porto Alegre era treinador das categorias de base do São José até a saída de China Balbino, na metade de 2017. Logo após ser nomeado como técnico do clube, Jaques conquistou a Copa Paulo Sant’Ana e chega como bom nome para o cargo.

Aos 42 anos, Rafael Jaques este será o grande desafio na vida do treinador. O treinador decidiu seguir o trabalho iniciado na temporada passada e levou consigo toda a comissão técnica. Jaques é um dos treinadores considerados da nova geração de profissionais da área.