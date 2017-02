Roger segue à procura de equilíbrio e melhor formação tática no Atlético-MG

Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

Roger Machado tem quebrado a cabeça neste início de jornada no Atlético-MG. Ainda se acostumando com as peças que tem à disposição, o técnico vem ressaltando nas últimas entrevistas a intensa procura pelo equilíbrio ideal no time. Mas, além disso, o comandante ainda trabalha para encontrar o sistema tático mais adequado à equipe.

Na segunda parte do treino matutino desta sexta-feira (3), na Cidade do Galo, por exemplo, Roger trocou o 4-2-3-1 pelo 4-4-2 para colocar Fred ao lado de Lucas Pratto no ataque. O técnico ainda tem o volante Elias, que não está à disposição de jogo porque seu nome ainda não saiu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, para entrar na equipe.

“Não será de um momento para outro e de uma forma abrupta que vamos encontrar o equilíbrio ideal. No início de trabalho, a procura do treinador é sempre encontrar, primeiro, a formatação tática ideal para as características dos jogadores que você tem e os jogadores adequados dentro dessa característica de jogo, procurando sempre tentar escalar aqueles que estão em melhores condições físicas, técnicas e táticas. E esse começo de trabalho tem sido assim, tentando buscar um equilíbrio e a melhor formação”, disse.

O comandante destacou a importância de o time ter variações táticas. “Não posso estar marcado apenas por uma forma de jogar, um modelo. Tenho que encontrar, dentro do grupo, as alternativas corretas. Mas não tenho dúvida que vai evoluir”, garantiu o treinador.

Roger ainda admitiu estar satisfeito com o entendimento dos jogadores junto às suas ideias apresentadas neste começo de trabalho. “No inicio de trabalho, você demora a estabelecer as ideias, e a pressão por resultados aumentam. Mas os atletas estão recebendo bem as informações, o que aumenta a capacidade de mudança”, confessou.

O Atlético enfrentará o Tombense neste sábado (4), às 17h, no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. Na estreia, os comandados de Roger Machado venceram o América-TO, no Independência, enquanto o Tombense bateu o Turi, em Juiz de Fora.