Na estreia do Mineiro, Atlético-MG vence América-TO com gol de Fred após pênalti polêmico

Carregado de expectativa dos torcedores com o trabalho do técnico Roger Machado, o Atlético-MG venceu o América de Teófilo Otoni por 1 a 0, no Estádio Independência, na abertura do Campeonato Mineiro 2017.

O gol único de Fred, cobrando pênalti que não existiu, trouxe felicidade e esperança ao torcedor atleticano. Muito embora seja inicio de temporada, com os jogadores sem ritmo de jogo, apenas treinos táticos e técnicos, a primeira vista não se pode fazer uma avaliação do trabalho do treinador Roger Machado. A vitória, pelo menos, dá o pontapé inicial na disputa pelo título mineiro.

O América de Teófilo Otoni chegou ao estádio trazendo esperança e vontade de mostrar a força da equipe na elite mineira. Sem disputar o Módulo I do Campeonato Mineiro desde 2013, quando foi rebaixado, o Dragão mostrou em campo contra o Atlético-MG um time aguerrido e capaz de brigar ponto a ponto pela permanência na primeira divisão, ou, quem sabe, uma classificação para a Série D do Brasileirão.

O Atlético-MG passa a se preocupar com a Copa da Primeira Liga. O alvinegro terá pela frente o Cruzeiro, na estreia da competição, quarta-feira (1), às 19h30, no Estádio Mineirão. Pelo Campeonato Mineiro, o Galo volta a jogar contra o Tombense, sábado (4), às 17hs, no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé. O América-TO entrará em campo diante do Tupi, às 10hs, no Nassri Mattar, em Teófilo Otoni.

Atlético-MG toma conta do jogo, mas não acerta o gol

Sem Luan, com um incômodo no joelho direito, o técnico Roger Machado processou, de última hora, a entrada de Clayton no setor direito de ataque do Galo. Por sua vez, o treinador Marcelo Buarque, do América-TO apostou em Vieira na vaga de Somália, que ficou no banco por estar ainda sem melhores condições físicas.

O América-TO se prestou apenas a ficar na defesa, valorizando a marcação, com os 11 jogadores em campo ajudando na contenção das investidas alvinegras. No ataque, as jogadas ficaram em cima do ponta-direita Deyvison, que tentava buscar armar os ataques. Ou então, em lançamentos longos para Vieira fazer a proteção da bola e passar a algum companheiro.

As melhores oportunidades do Atlético-MG aconteceram com Otero e Yago. O primeiro cobrou a falta com violência e acertou o travessão. O segundo apareceu no ataque após jogada bem trabalhada pelo lado direito, recebeu na direção da grande área, e na hora do arremate bateu com força, com a bola passando perto da trave.

Com pênalti inexistente, Fred marca com gol da vitória

No segundo tempo, os dois times retornaram sem mudanças na formação inicial, como também na forma de jogar. O Atlético-MG se mostrava cada vez mais ofensivo, e sempre explorando as laterais do campo. O América-TO seguiu na defensiva, esperando a hora certa de buscar o contra-ataque.

Aos oito minutos, saiu o gol atleticano. Após bola levantada na área, o atacante Fred dominou, tentou girar sobre o marcador e caiu na área. O árbitro Gabriel Murta Barbosa anotou a penalidade máxima do zagueiro Diego Rosa, gerando muita reclamação dos americanos. Na cobrança, Fred bateu como manda o figurino. Bola no canto direito, com o goleiro Marcelo Carné caindo para o lado contrário.

O Atlético-MG passou a valorizar a posse de bola, e o América-TO adiantou suas linhas e encarou o Galo de frente, mas não conseguiu marcar o gol de empate.