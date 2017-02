Otero marca golaço, Atlético-MG vence reservas do Joinville e se recupera na Primeira Liga

INCIDENCIAS: Partida válida pela segunda rodada do Grupo C da Copa da Primeira Liga, realizada na Arena Independência, em Belo Horizonte/MG.

Com um gol em cada tempo, o Atlético-MG venceu o time reserva do Joinville, por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (9), na Arena Independência, pela segunda rodada do Grupo C da Copa da Primeira Liga. Fred abriu o placar na primeira etapa, e Otero marcou um golaço de falta, no segundo tempo, para selar a vitória alvinegra.

Com o resultado, o Galo se recuperou da derrota para o rival Cruzeiro, na primeira rodada, e chegou a três pontos. O time mineiro deixou a lanterna e assumiu a liderança da chave, mas vai cair para segundo, porque Cruzeiro (3) e Chapecoense (1) jogam no Mineirão ainda nesta quinta-feira, e até um empate deixaria a Raposa na liderança. Já o JEC passou a lanterna do grupo, com apenas um ponto.

Na próxima rodada, o Atlético visitará a Chapecoense, dia 1º de março, às 19h30, na Arena Condá. O Joinville, por sua vez, receberá o Cruzeiro no dia 22 de fevereiro, às 19h30, na Arena Joinville. Jogos no horário de Brasília.

Pelos estaduais, ambos os times entram em campo no domingo (12). O primeiro receberá o Uberlândia, no Independência, às 17h, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. Enquanto o segundo enfrentará o Avaí, na Arena Joiville, também às 17h, valendo pela quinta rodada do Campeonato Catarinense. Partidas no horário de Brasília.

Fred marca duas vezes para valer um

O Atlético foi surpreendido antes do início do jogo. O atacante argentino Lucas Pratto concedeu entrevista coletiva, no Independência, e afirmou que deixará o clube; o paradeiro deve ser o São Paulo. Mas, saída do argentino à parte, o Galo entrou em campo com o que tem de melhor, para enfrentar um Joinville totalmente reserva. O time catarinense está priorizando o Estadual.

O Galo começou a propor jogo logo nos primeiros minutos e não demorou a ameaçar a meta dos visitantes. Fred recebeu cruzamento de Fábio Santos, antecipou-se à marcação e cabeceou no canto; Matheus defendeu. Aos 11 minutos, o camisa 99 estufou as redes do Joinville, mas estava em posição irregular, e o gol foi anulado.

Porém, Fred estava fadado a marcar na noite desta quinta-feira. Após Brenner derrubar o atleticano Marcos Rocha na área e o árbitro apontar para a marca da cal, o atacante pegou a bola e não perdoou: bola para um lado, goleiro para o outro.

Fred estava impossível, participando das principais ações ofensivas do Atlético. Aos 28 minutos, o centroavante deixou Cazares em ótima condição de ampliar a vantagem, mas o equatoriano finalizou no lado de fora da rede.

Acuado em seu campo, o Joinville foi criar uma chance de gol só aos 32 minutos. Gustavo Xuxa pegou de fora da área, após Fred afastar, e mandou à direita da meta atleticana.

Galo domina segundo tempo e Otero marca golaço

Mal havia começado o segundo tempo e o Atlético já estava em cima do Joinville. Pela direita, Otero criou duas boas chances de gol: primeiro, cruzou na cabeça de Danilo, que cabeceou para o chão e quase marcou. Depois, o colombiano serviu o zagueiro Gabriel, mas o goleiro Matheus fez bela defesa, impedindo o gol do defensor alvinegro.

Estreante da noite, Elias também tentou aumentar a vantagem atleticana. O volante carregou a bola ao ataque e arriscou de fora da área; o chute, rasteio, saiu à direita da meta do JEC.

Aos 23 minutos, no entanto, Otero deixou a torcida alvinegra extasiada ao acertar uma linda cobrança de falta, que morreu no ângulo direito do goleiro oponente.

Aproximando o fim da partida, o técnico do Atlético, Roger Machado, começou a dar oportunidades aos jogadores suplentes. Maicosuel, Rafael Moura e Yago entraram nos respectivos lugares de Cazares, Fred e Elias. Quem mais se destacou desses que entraram foi Rafael Moura, que importunou bastante a defesa do Joinville.