Pratto confirma proposta de "clube muito grande do Brasil" e deve deixar Atlético-MG

Pratto contabiliza 41 gols e 14 assistências em 104 jogos pelo Galo (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Em entrevista coletiva na noite desta quinta-feira (9), na Arena Independência, o presidente do Atlético-MG, Daniel Nepomuceno, e o atacante Lucas Pratto confirmaram os rumores de que o argentino está próximo de deixar o Galo. O centroavante deve assinar contrato com o São Paulo nesta sexta-feira (10).

“Surpreendentemente chegou essa proposta do São Paulo. Vamos aguardar as próximas horas, mas realmente está muito próximo de acontecer. Dói no peito, mas pelo valor que foi apresentado…É a segunda maior venda da história do clube. Não tem como negar, principalmente porque é um pedido do próprio jogador”, afirmou Nepomuceno.

As entrevistas coletivas foram realizadas antes do início do jogo entre Atlético e Joinville, nesta quinta-feira à noite, no Independência, pela segunda rodada do Grupo C da Copa da Primeira Liga. O atleta, que tem sido presença constante nas últimas convocações da Seleção Argentina, foi cortado da lista de relacionados pelo técnico Roger Machado.

Após Nepomuceno falar, Lucas Pratto tomou a palavra. O atacante optou por não revelar o nome de seu futuro time, mas destacou um “clube muito grande do Brasil”.

“Já tinha manifestado para ele [Nepomuceno] que se chegasse uma proposta importante para o clube e para mim iríamos analisar. Todos estavam esperando uma proposta da Europa, mas não chegou infelizmente. Chegou de um clube muito grande do Brasil”, declarou o jogador. “É um momento em que o elenco está muito forte, sobretudo no ataque, então não sentirá muito a minha saída. O time tem dois atacantes muito bons”, completou, fazendo menção a Fred e Robinho.

Pratto comemora gol pelo Atlético no ano passado (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

O sonho de disputar a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, pela Seleção Argentina é um objetivo para Pratto. “É um momento especial para acertar a negociação e para meu projeto pessoal, é o melhor para o clube e para mim”, frisou o centroavante, que pediu desculpas aos torcedores alvinegros por não haver conquistado uma competição de prestígio pelo Galo. “Peço desculpas à torcida, porque não consegui um título importante aqui, mas agradeço pelo carinho. Quem sabe, eu volto um dia”.

O São Paulo deverá pagar cerca de € 10 milhões (R$ 33,4 milhões) ao Atlético por 100% dos direitos econômicos de Pratto, de 28 anos. Uma parte será paga à vista, a outra, em um prazo maior. Caso a negociação se concretize, o presidente Nepomuceno fará a segunda maior venda do clube. A primeira seguirá sendo a de Bernard para o Shakhtar Donetsk, em 2013, pelo valor de € 25 milhões (cerca de R$ 77 milhões, à época).

Em 104 jogos oficiais pelo Atlético, Pratto marcou 41 gols e forneceu 14 assistências. Ele chegou ao time mineiro em dezembro de 2014, após se destacar pelo Vélez Sarsfield, e conquistou uma Campeonato Mineiro (2015) e uma Florida Cup (2016).