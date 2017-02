Com reservas, Cruzeiro tem dificuldade, mas bate Tricordiano pelo Campeonato Mineiro

INCIDENCIAS: Partida válida pela segunda rodada do Campeonato Mineiro 2017, realizada no estádio Mineirão, Belo Horizonte/MG.

O Cruzeiro segue com 100% no Campeonato Mineiro 2017. Utilizando reservas na partida diante do Tricordiano, teve muitas dificuldades de conquistar a vitória e contou com o centro-avante Ábila que marcou já na parte final do jogo para garantir os três pontos. Além do Cruzeiro, Atlético-MG e Uberlândia seguem com duas vitórias na competição.

A Raposa volta a campo na próxima quinta-feira (9), pela Primeira Liga, onde enfrenta a Chapecoense, às 21h45. Dois dias depois encara o Tupi, pelo Mineiro, às 17h, em Juiz de Fora/MG. Já a equipe do Tricordiano joga contra a Tombense, em Tombos, também no próximo sábado.

Primeiro tempo fraco tecnicamente

Os primeiros minutos de partida foram de muitos passes errados e poucos lances de perigo. Sem entrosamento, os reservas do Cruzeiro tinham dificuldade para criar jogadas, já o Tricordiano sofria com a forte marcação cruzeirense.

Apenas com 16 minutos de partida aconteceu a primeira finalização. Luis Felipe pegou uma sobra na entrada da área e arriscou o chute, mas sem perigo. A resposta cruzeirense veio no lance seguinte. Mayke avançou pelo lado direito e deu um belo passe para Ábila, que invadiu a área, mas na hora de finalizar mandou por cima do gol. Porém, um minuto depois, o atacante argentino se redimiu. Após lançamento na esquerda para Rafinha, foi à linha de fundo e cruzou para Ábila desviar para o fundo do gol.

Após o gol, o jogo voltou ao nível do início da partida, com muitos erros de passe e lançamentos equivocados. A partida, seguiu a mesma toada até o final do primeiro tempo, finalizando em 1 a 0 para os donos da casa.

Segunda etapa com emoção na parte final

Segunda etapa, o Cruzeiro começou melhor, buscando mais o contra-ataque, e levando perigo. O lance mais perigoso, até os 20 minutos, foi uma cobrança de falta de Augusto, obrigando o goleiro Rafael fazer grande defesa. Depois disso, o Tricordiano chegou ao empate. Aos 26, Lucas Vieira recebeu pelo meio e tocou para Carrara por entre a defesa do Cruzeiro. Ele deu apenas um toquinho para tirar Rafael e empatar o jogo no Mineirão.

Com o empate, o técnico Mano Menezes colocou três jogadores titulares para tentar conquistar a vitória. Além disso, a equipe do Tricordiano, recuou demais. Já chegando ao final da partida o Cruzeiro conseguiu o segundo gol. Bryan chutou de fora da área e achou Ábila no meio do caminho. Ele dominou e deu um biquinho na bola para encobrir Marcão e desempatar a partida.

Já nos acréscimos, a equipe visitante quase conseguiu o empate. Rodrigo Paulista arriscou o chute de fora da área e Caicedo salvou. No último lance da partida, Alisson recebeu dentro da área livre, mas arrematou para fora.