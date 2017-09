Thiago Neves, sobre pênalti polêmico: "Eles vão reclamar, porque é o Flamengo"

Google Plus

Foto: Isabelly Morais/VAVEL Brasil

O meia Thiago Neves alfinetou o Flamengo por causa da reclamação sobre uma possível irregularidade no pênalti que deu a taça da Copa do Brasil ao Cruzeiro.

Na cobrança, Thiago Neves escorregou e levantou dúvidas sobre a possibilidade de ter tocado com o pé de apoio na bola antes de efetivamente chutar na bola, o que invalidaria sua cobrança. Apesar da reclamação do goleiro flamenguista Alex Muralha e do restante da equipe carioca, os árbitros mantiveram a postura de validar a cobrança do meia cruzeirense.

"Ah, eles vão reclamar, porque é o Flamengo. Vai ser sempre assim. Não adianta. É o Flamengo... Tem outros também, que qualquer coisa que acontece, vão reclamar a semana inteira. O importante é que a bola entrou e a gente ganhou", disparou o camisa 30.

Ainda sobre o pênalti convertido, Thiago falou sobre a influência do técnico Mano Menezes em sua decisão na forma de bater na bola: “Eu treinei desse jeito, treinei nesse canto. O Mano pegou no meu pé, falou para bater cruzado, que da forma que eu bato é muito difícil do goleiro pegar, então hoje eu escutei o professor e deu certo”.

Thiago Neves também comentou acerca do mérito do Cruzeiro na conquista, ressaltando que o time mineiro passou por mais etapas da Copa do Brasil em relação ao Flamengo. O time carioca entrou nas oitavas de final da competição por ter participado da Copa Libertadores.

“Nessas horas, por tudo que a gente fez, por ter jogado desde o início, com viagens difíceis, com todo respeito ao Flamengo que entrou depois na competição , mas a gente não podia ficar sem esse caneco depois do que fizemos e pelo jogo também acho que a gente merecia ter ganho”, encerrou o campeão.