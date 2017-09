Campeão! Fábio pega pênalti de Diego, Cruzeiro vence Flamengo e é penta da Copa do Brasil

INCIDENCIAS: Partida válida pelo segundo jogo da final da Copa do Brasil, realizado no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte/MG.

Uma, duas, três, quatro, cinco vezes Cruzeiro! No Mineirão lotado, a Raposa fez valer o mando de campo, derrotou o Flamengo, na noite desta quarta-feira (27), e conquistou sua quinta taça de Copa do Brasil. Após 0 a 0 no tempo normal, a equipe mineira fez 5 a 3 nas cobranças de pênaltis e ficou com o título. Fábio defendeu a cobrança de Diego, e Thiago Neves bateu a última penalidade. Na partida de ida, disputada no Rio de Janeiro, houve empate em 1 a 1.

Agora, o Cruzeiro se iguala ao Grêmio como maior vencedor da competição – são cinco títulos para cada um. A conquista qualifica a Raposa a disputar a próxima edição da Copa Libertadores.

Depois de comemorar seu primeiro título neste ano, o Cruzeiro vai encarar o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para domingo (1º), às 16h, no Mineirão. Já o Flamengo tentará se recuperar da perca do título na segunda-feira (2). Às 20h, o Rubro-Negro enfrentará a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas. Ambos as partidas serão válidas pela 26ª rodada do Brasileirão.

Primeiro tempo fraco no Mineirão

Berrío e Diogo Barbosa lutam pela bola na lateral do campo (Foto: Pedro Vilela/Getty Images)

O Flamengo começou o jogo usando mais o lado direito do ataque para poder surpreender o Cruzeiro. Logo aos seis minutos, Guerrero cobrou falta caprichada e deixou a trave do goleiro Fábio balançando. Antes dessa chegada do time carioca, a Raposa perdeu o atacante Raniel, que sofreu estiramento muscular nas duas coxas; Arrascaeta entrou no lugar do jovem centroavante.

Os cariocas foram melhores durante os dez minutos iniciais, mas o Cruzeiro, claramente adotando uma postura mais reativa, chegou duas vezes com perigo. Primeiro, Arrascaeta pegou sobra de bola na grande área e deu uma chicotada na redonda, porém o chute saiu à esquerda de Muralha; depois, Thiago Neves finalizou por cima da meta flamenguista.

A equipe de Mano Menezes entregava a bola ao Flamengo e apertava a marcação quando o adversário atravessava o meio de campo. Como o time rubro-negro não cedia espaço a contra-golpes celestes, o jogo seguiu a mesma toada por todo o primeiro tempo.

Depois das três chances de gols do começo da partida (uma do Flamengo e duas do Cruzeiro), Berrío recebeu uma bola limpa na entrada da área e arrematou à meia altura, à direita de Fábio. Foi a última ação ofensiva antes de os dois times irem ao vestiário.

Fla e Cruzeiro fazem segundo tempo morno

Guerrero recebe atenção dobrada dos defensores celestes (Foto: Pedro Vilela/Getty Images)

Se no primeiro tempo Mano Menezes perdeu Raniel por causa de lesão, no segundo, o treinador cruzeirense teve de realizar uma alteração no retorno do intervalo. Robinho sofreu uma contusão muscular e cedeu sua vaga a Rafinha.

A equipe da casa começou pressionando os flamenguistas na segunda etapa. No entanto, o time celeste não conseguia encaixar o passe decisivo. A ponta esquerda do ataque era o setor mais utilizado pelo ataque cruzeirense: Diogo Barbosa, Alisson e, em algumas jogadas, Thiago Neves caiam por ali.

Depois de uns alguns minutos sem ter tempo para respirar, o Flamengo equilibrou as ações e até assustou a torcida do Cruzeiro em algumas decidas ao ataque. Aos 19 minutos, o Rubro-Negro puxou contra-ataque e viu Diego arriscar da intermediária, mas Fábio defendeu, sem dificuldades.

Aos 31 minutos, Mano Menezes queimou sua terceira alteração, tirando Alisson para colocar Elber. A substituição mudou o posicionamento do setor ofensivo: Rafinha deslocou-se à ponta esquerda, enquanto Elber ficou na outra extremidade do campo.

Uma falha de Muralha ao socar a bola quase resultou em gol do Cruzeiro. Thiago Neves cruzou para a área, o goleiro errou o soco, e Arrascaeta, no susto, cabeceou; a bola acertou a rede pelo lado de fora. O Flamengo respondeu com Guerrero: em jogada individual, cortou Léo e finalizou de canhota, mas Fábio pôs para escanteio. Mas o jogo estava fadado às cobranças de pênalti.

Pênaltis

Cruzeiro: Henrique (gol), Léo (gol), Hudson (gol), Diogo Barbosa (gol),

Flamengo: Guerrero (gol), Juan (gol), Diego (Fábio defendeu), Trauco (gol),