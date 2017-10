Mano Menezes frustra Palmeiras e renova com Cruzeiro

Itar Machado, Mano e Wagner Pires selam vínculo do treinador com o Cruzeiro (Foto: Divulgação/Cruzeiro EC)

Uma novela italiana com final feliz para a torcida cruzeirense. Depois de muitos rumores ventilando o nome de Mano Menezes no Palmeiras, o técnico gaúcho, de 55 anos, decidiu renovar contrato com o Cruzeiro. O acordo foi firmado na manhã desta sexta-feira (20) entre o treinador, o novo vice-presidente de futebol, Itair Machado, e o presidente eleito para o próximo triênio, Wagner Pires de Sá.

Mano Menezes demonstrou confiança no projeto da nova diretoria celeste. “Houve uma convergência absoluta entre os meus ideais para o futebol e o que planeja a nova diretoria”, afirmou.

“A permanência de Mano era a minha prioridade do momento”, garantiu Itair Machado, que já mira o título da Copa Libertadores de 2018. “É um técnico vencedor, à altura do Cruzeiro, e com ele vamos planejar o futebol do clube para os próximos anos, com foco sobretudo no título da Libertadores no curto prazo”, enfatizou.

O salário que Mano receberá no Cruzeiro não foi revelado, mas a imprensa mineira reporta que a futura diretoria da Raposa – que assume em janeiro do ano que vem, após o término do mandato de Gilvan de Pinho Tavares – ofereceu R$ 650 mil mensais para convencer Mano a recusar o Palmeiras e permanecer na Toca da Raposa II. O comandante recebe atualmente R$ 500 mil por mês.

Mano Menezes começou a ser sondado pelo time paulista após a saída de Cuca. A ida do técnico a São Paulo, nas últimas semanas, para fazer um tratamento de pele, alimentou as especulações.

Mano está em sua segunda passagem pela Raposa. Ele chegou à agremiação em setembro de 2015 para salvar o time celeste do descenso à segunda divisão. Saiu após o término do Campeonato Brasileiro daquela temporada e assumiu o Shandong Luneng, da China, onde permaneceu até junho de 2016. O gaúcho está no Cruzeiro desde então.

No último mês de setembro, o Cruzeiro de Mano Menezes conquistou a Copa do Brasil, derrotando o Flamengo na final, e garantiu vaga à Libertadores de 2018.

O próximo compromisso dos comandados de Mano Menezes será o clássico contra o Atlético-MG. O jogo está marcado para domingo (22), às 17h, no Mineirão, valendo pela 30ª rodada do Brasileirão.