Vinícius Júnior marca primeiro gol, Flamengo goleia Palestino e avança na Sul-Americana

Foram necessários 15 jogos para, enfim, Vinicius Júnior marcar seu primeiro gol como profissional pelo Flamengo. A joia rubro-negra - vendida ao Real Madrid, foi um dos responsáveis pela goleada por 5 a 0 diante do Palestino-CHI nesta quarta-feira (9) na Ilha do Urubu, no jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Após 5 a 2 no jogo de ida, o Rubro-Negro fez o dever de casa e venceu o adversário com gols de VJr, Felipe Vizeu, Geuvânio, Everton Ribeiro e Willian Arão, garantindo vaga nas oitavas de final na Sul-Americana. O próximo adversário será a Chapecoense e a partida de ida está marcada para o dia 23 deste mês. Pelo Brasileirão, o Flamengo visita o Atlético-MG neste domingo (13) às 16h no Independência.

Everton Ribeiro, Arão, Vizeu e Geuvânio; peças importantes na goleada desta quarta | Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Flamengo passeia e amplia vantagem

Sob o comando de Jayme de Almeida - o time trabalha para finalizar o acerto com o colombiano Reinaldo Rueda, o Flamengo demonstrou sua qualidade bastante superior ao adversário desde o início. Logo aos 5', Arão recebeu de Everton Ribeiro e finalizou rasteiro; consciente, Felipe Vizeu desviou para as redes, sem chances para o goleiro Melo.

Minutos depois, o primeiro gol de Geuvânio com a camisa rubro-negra. Em contra-ataque armado por Everton Ribeiro, seu xará Everton recebeu na ponta e cruzou na cabeça do camisa 23, que finalizou de peixinho.

Após aumentar a vantagem, o Fla diminuiu o ritmo e deixou o Palestino ficar com a posse. A baixa qualidade técnica do time palestino era visível e Muralha era pouco acionado.

O jogo já se encaminhava para o fim da primeira etapa quando aos 42', Geuvânio enfiou para Everton Ribeiro, que só tirou do goleiro adversário, ampliando o marcador. Dois minutos depois, reprise do segundo gol: Everton cruzou com perfeição, dessa vez para Willian Arão, que escorou para as redes antes do final do primeiro tempo.

Enfim, Geuvânio marcou seu primeiro gol com a camisa do Flamengo | Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Vinicius Júnior marca primeiro gol como profissional

Com o 9 a 2 no agregado, o Flamengo manteve o ritmo baixo, cedendo espaços para o Palestino. A melhor oportunidade do adversário veio em falta cobrada por Cardona aos 17', onde a bola passou à esquerda da meta defendida por Alex Muralha.

Atendendo aos pedidos da torcida na Ilha do Urubu, Jayme colocou Vinicius Júnior aos 27', no lugar de Everton. Um minuto depois, a joia rubro-negra, enfim, balançou as redes pela primeira vez no profissional do Flamengo.

O camisa 20 recebeu belo lançamento de Everton Ribeiro e cruzou para Berrío; o colombiano cabeceou para trás e o jovem aproveitou desatenção total da zaga chilena, colocando 5 a 0 no placar e 10 a 2 no agregado, garantindo o rubro-negro na próxima fase da Sul-Americana.