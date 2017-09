Arão sai em apoio a Diego e Muralha após vice-campeonato: "Estamos juntos"

Meia esteve abaixo do esperado e cometeu erros durante a partida. (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Nesta quarta-feira (27), no Mineirão, o Flamengo deu adeus ao título da Copa do Brasil em confronto com o Cruzeiro - após empate no tempo regulamentar, a partida foi decidida nos pênaltis, terminando 5 a 3 para a Raposa. Após a partida, o volante Willian Arão conversou com a imprensa e lamentou a perda.

"Dura é a derrota, independente da forma que ela vem. Acho que não tem muito o que falar agora... É trabalhar. Já foi. Não tem mais como ganhar essa Copa do Brasil. Nós temos dois campeonatos pela frente para que, em um a gente pode buscar o título e o outro não depende só da gente. É lutar, trabalhar e honrar a camisa do Flamengo como fizemos hoje. Ninguém deixou de correr, de se esforçar, todo mundo deu o máximo. Infelizmente nós não saímos com o título que era o que queríamos", desabafou o camisa 5.

Arão pouco se infiltrou na defesa do Cruzeiro; uma das características do meia. (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Citado por Rueda em entrevista, o primeiro jogo da final, no Maracanã, também foi tema abordado por Arão durante a entrevista pós-jogo. Na resposta o meia preferiu não enfatizar tanto o resultado da primeira partida.

"É difícil analisar. Acho que poderíamos ter saído com um resultado melhor lá, mas a gente poderia ter ganho aqui também. Não adianta agora ficar dando desculpa ou achando um culpado. O Flamengo perdeu e agora todo mundo tem que pensar o que a gente tem feito de errado nesses jogos decisivos para que daqui para frente a gente possa mudar isso", finalizou.

Ainda deu tempo para que o volante falasse rapidamente sobre Muralha e Diego, ambos "protagonistas" na noite de quarta-feira. Um (Muralha) pela pressão sofrida por conta do mau desempenho em disputas de pênalti e o outro (Diego) pela cobrança defendida por Fábio.

"É hora de dar apoio. No vestiário foi assim, a ele (Diego), ao Muralha, a todos. Estamos juntos", afirmou Arão rapidamente.

O Flamengo agora volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, na segunda-feira (2). O Rubro-Negro enfrenta a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, pela 26ª rodada do Brasileirão, às 20h.