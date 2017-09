Rueda isenta Muralha de culpa e lamenta vice da Copa do Brasil: "Estivemos muito perto"

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

"A obrigação do Flamengo é ganhar sempre." Essas foram as palavras usadas por Reinaldo Rueda após o fracasso do Flamengo no Mineirão - nesta quarta-feira (27), o Rubro-Negro viu o Cruzeiro ficar com o título da Copa do Brasil. Após empate por 0 a 0 no tempo regulamentar, a decisão foi aos pênaltis, terminando 5 a 3 para a Raposa; Diego desperdiçou uma cobrança para os cariocas.

Com o vice-campeonato do torneio nacional, restam ao Flamengo a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro como meios de acesso à Libertadores. Apesar da frustração, Rueda manteve a calma e demonstrou confiança pela sequência do trabalho no Rubro-Negro em 2017.

''Nós sabemos que tínhamos três opções de vaga. Essa (Copa do Brasil) era direta, e estivemos muito perto. Era uma situação única. Poderíamos ter feito mais no primeiro tempo. Agora, temos que trabalhar. São seis jogos na Sul-Americana e 13 no Brasileirão. Mas é a nossa tarefa. Não é fácil para a torcida ter paciência'', afirmou.

Em entrevista pós-jogo, o comandante do Flamengo também falou sobre o goleiro Alex Muralha, titular da decisão. Para Rueda, a 'culpa' do vice-campeonato não cai sobre os ombros do arqueiro; a maior falha da equipe foi não ter vencido o jogo de ida da final, no Maracanã.

(Foto: Mauro Pimentel/AFP via Getty Images)

''Alex fez um grande trabalho. Estava bem estudado e analisado para os pênaltis, mas houve uma mudança em um dos batedores do Cruzeiro. (...) Penso que a decisão não foi nos pênaltis, foi no Maracanã por não ter tido a diferença'', completou o colombiano.

Rueda também não pôde deixar de falar sobre Diego - uma das principais figuras do elenco do Flamengo, o camisa 35 teve seu pênalti defendido pelo goleiro Fábio. Segundo o treinador, o craque da equipe perder o pênalti é mais um dos recorrentes clichês do mundo do futebol.

"Sempre vivemos essas situações no futebol. É normal ver o jogador com mais experiência ou o craque errar, se equivocar; ou então, o goleiro acerta. Diego tem caráter, é um profissional 500%. Íntegro, treina com muita intensidade e seriedade, e com certeza vai assimilar bem. Tem muita experiência e uma grande trajetória, e é apoiado por todo o grupo técnico e jogadores. Temos que levantar a cabeça e nos sentirmos orgulhosos", finalizou.

Comandado por Reinaldo Rueda, o Flamengo volta a campo na próxima segunda-feira (2). Em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro encara a Ponte Preta no Moisés Lucarelli.