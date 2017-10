Preocupação: após sofrer lesão no joelho, Réver deixa Maracanã carregado por seguranças

(Foto: Alexandre Loureiro/Getty Images)

Mais um na lista do departamento médico do Flamengo: além de Berrío e Guerrero, Réver é a mais nova preocupação no elenco de Reinaldo Rueda. Capitão e zagueiro do elenco rubro-negro, o camisa 15 deixou o gramado do Fla-Flu desta quarta (25) após receber dura falta de Marcos Junior.

Conforme divulgado pela assessoria do clube, Réver sofreu uma entorse no joelho direito - similar à recente lesão de Vinicius Jr., que voltou a ser relacionado no confronto desta noite. O zagueiro do Flamengo ainda será reavaliado, passando por nova bateria de exames nesta quinta-feira (26) no CT Ninho do Urubu.

Ao deixar o Maracanã, palco do clássico na Sul-Americana, o zagueiro estava com o joelho imobilizado e teve que ser carregado por seguranças até o carro. O camisa 15 ainda tentou permanecer em campo após sofrer a lesão, mas não aguentou e foi substituído por Rhodolfo.

O próximo compromisso do Flamengo é contra o Vasco, no próximo sábado (21). Em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, os clubes escrevem mais um capítulo na história do Clássico dos Milhões no Maracanã.