Flamengo busca empate contra Fluminense em jogo eletrizante e avança às semis da Sul-Americana

INCIDENCIAS: jogo de volta das quartas de finais da Copa Sul-Americana, realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro

Quem foi ao Maracanã nesta quarta-feira (1º) testemunhou e um dos grandes jogos do ano no futebol sul-americano. Flamengo e Fluminense duelaram pelo jogo de volta das quartas de finais da Copa Sul-Americana, e ficaram no empate em 3 a 3, em um jogo sensacional.

O Flu abriu o placar com Lucas, mas o Flamengo empatou com Diego. Depois, Renato Chaves marcou duas vezes de cabeça e abriu ótima vantagem para o tricolor, mas Felipe Vizeu e Willian Arão, esse no fim, marcaram e garantiram a vaga da equipe rubro-negra.

Agora, o Flamengo espera o vencedor do duelo entre Junior Barranquilla-COL e Sport, que duelam nesta quinta-feira (2), para saber seu adversário nas semifinais. A ida foi 2 a 0 para os colombianos em pela Ilha do Retiro, no Recife.

Início sensacional e Fluminense na frente

Renato Chaves comemora seu gol | Foto: Flickr/Fluminense

O início de partida foi simplesmente espetacular no Maracanã, já que com dez minutos o placar já estava 1 a 1. Quem abriu o placar foi a equipe que precisava do resultado, o Fluminense, quando, após bate-rebate, a bola chegou na entrada da área para Marcos Júnior, que viu bem a passagem de Lucas pela direita, tocou, o lateral dominou na área e soltou uma bomba, sem chances para Diego Alves: 1 a 0 Fluminense.

Mas a alegria tricolor não durou muito tempo. Sete minutos depois, Diego recebeu passe na entrada da área e foi derrubado por Lucas: falta para o Flamengo. O próprio maestro rubro-negro foi para a cobrança e bateu com perfeição, com uma bela curva, sem qualquer chance de defesa para Diego Cavalieri: 1 a 1. Tudo igual no Fla-Flu.

Após o grande início, a partida ficou mais equilibrada, bastante pegada e até, de certo modo, "feia" no Rio de Janeiro, com várias chegadas bem fortes, bate boca entre os atletas e alguns cartões amarelos para ambos os lados.

E o jogo ficou dessa forma até o final do primeiro tempo, quando a rede a balançou mais uma vez, e para, em tese, os "visitantes". Após cobrança de escanteio de Sornoza na esquerda, Renato Chaves, que já havia assustado Diego Alves minutos antes, subiu muito bem, mais que toda a zaga flamenguista, e cabeceou no canto, colocando o tricolor na frente mais uma vez e dando números finais à primeira etapa: 2 a 1 Fluminense. Esse resultado classificava o Flu.

Renato Chaves faz mais um, mas Flamengo busca empate e garante vaga

Vizeu comemora o gol que comandou a virada | Foto: Gilvan De Souza/Flamengo

Assim como o primeiro tempo, a etapa começou muito movimentada, e mais uma vez com gol logo cedo... para o Fluminense. Com cerca de dez minutos, Gustavo Scarpa cobrou falta da direita e Renato Chaves, de novo, subiu muito bem, cabeceou cruzado, a bola pegou no travessão e morreu no fundo da meta defendida por Diego Alves: 3 a 1 Fluminense.

Mas clássico é clássico e o jogo só acaba quando o juiz apita. Com metade do segundo tempo jogado, o Flamengo conseguiu deixar o jogo muito interessante, quando Vinícius Jr. passou para Éverton Ribeiro, que deu um lindo passe de calcanhar para Felipe Vizeu e o centroavante rubro-negro finalizou na saída de Diego Cavalieri: 3 a 2.

O gol deu um gás incrível para o Flamengo, que começou a dominar a partida. E após tanto pressionar, a equipe rubro-negra chegou ao empate, quando Pará cobrou falta direita, Willian Arão subiu muito bem na primeira trave e cabeceou com força, raiva, a bola pegou na trave e foi para o fundo do gol: 3 a 3. Jogo simplesmente espetacular no Maracanã.

Mesmo indo com tudo para cima do Flamengo no fim, o Fluminense não teve força para buscar o gol da vitória e classificação, e a vaga nas semifinais ficou mesmo com a parte vermelha e preta do Rio de Janeiro.