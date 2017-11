Rueda celebra classificação heroica, destaca 'redenção' de Arão e projeta futuro na Sula

(Foto: Bárbara Mendonça/VAVEL Brasil)

Nesta quarta (1º), não faltaram emoções ao confronto entre Flamengo e Fluminense no Maracanã. O duelo parecia definido até os 38 minutos do segundo tempo, mas teve uma reviravolta - Willian Arão balançou as redes, igualou o placar e carimbou a classificação do Rubro-Negro. Garantido nas semifinais da Sul-Americana pela primeira vez na história, o clube carioca espera a definição de seu adversário, que sairá do confronto entre Sport e Junior Barranquilla.

Para Reinaldo Rueda, no entanto, a vaga heroica não apaga alguns erros cometidos dentro das quatro linhas. Em entrevista pós-jogo, o treinador do Flamengo destacou o gol sofrido logo nos minutos iniciais da partida, além de um começo com "excesso de confiança" no lado rubro-negro.

"Acho que o Fluminense nos surpreendeu com esse gol rápido. O estilo de arbitragem e comportamento facilitaram, deixa jogar muito. Tivemos excesso de confiança no começo. Depois, era buscar alternativas e soluções. O desequilíbrio do Vinicius, buscava oxigenar a parte ofensiva. E depois teve a entrega de Lucas (Paquetá)", afirmou.

O comandante ainda destacou novamente o peso e a responsabilidade de jogar clássicos à frente do Flamengo. Para o colombiano, cada duelo estadual é um torneio por si só; Rueda também mostrou-se otimista pelo futuro do Rubro-Negro na semifinal continental.

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

"Sem dúvida esses jogos clássicos são torneios a parte. A história diz isso, a intensidade, a rivalidade, o respeito. O Flamengo sempre enfrenta esses clássicos com responsabilidade, profissionalismo e intensidade. E tem que ser assim. Que isso nos fortaleça para a próxima semifinal, que pode terá um rival maduro e difícil depois do jogo amanhã", completou.

Durante a coletiva, Rueda não poderia deixar de mencionar Willian Arão, que deixou o Maracanã com o título de herói da noite. O Fla-Flu esteve longe de ser a melhor partida do ano para o camisa 5, que inclusive falhou em dois gols tricolores - mas, no fim, o volante acabou se redimindo ao fazer o gol da classificação do Flamengo.

"Hoje tínhamos essa vantagem, entre aspas, porque sabíamos que o Fluminense teria que buscar o gol como visitante. Nos surpreenderam logo com um gol aos três minutos. (...) Uma das forças que temos com Arão é justamente o jogo aéreo, mas acredito que (no gol sofrido) ele tenha sofrido falta. Deus nos premiou. Premiou Arão e permitiu que o homem que talvez tenha sido impreciso, tenha nos brindado com o gol da classificação", declarou o treinador.

O Flamengo agora vira suas atenções para o Campeonato Brasileiro. No próximo domingo (5), o Rubro-Negro tem confronto marcado contra o Grêmio; a partida acontecerá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 17h.

Confira outros trechos da coletiva de Rueda:

Guerrero, Trauco e Peru: "Creio que para a gente é positivo e gratificante ter jogadores como Trauco e Guerrero. Nível internacional e mostram isso todo jogo. Tem todo o cuidado do departamento médico, que trabalha para que estejam bem. Paolo tem seu desejo de aportar na seleção peruana sua experiência, seus gols. Ele compensa com sua experiência e maturidade a falta de jogos. Estão perto de conseguir o objetivo (vaga na Copa do Mundo). Todos nós no Flamengo vamos comemorar que o Peru consiga a classificação."

Postura do Flamengo em campo: "Parabéns ao time pela entrega, pela mística. Fla demonstrou sua história e seu caráter diante de um rival muito difícil. Jogo intenso contra um rival com muita vontade. Creio que o trabalho feito pelo time foi imposto. Parabenizar a torcida pelo apoio."

Conversa com garotos da base: "Eles tinham a missão de entrar e aplicar as situações ofensivas pela potência, juventude. Não era fácil. Fluminense estava fechado, tinham que ser inteligentes. Disse que tinham que ter decisões corretas."

Vizeu titular em vez de Paquetá: "Paquetá tem feito um grande trabalho como centroavante, fazendo um jogo muito intenso, com movimentação. Mas não é fácil que um garoto tenha essa exigência de jogos difíceis e seguidos. Vizeu tem crescido. Paquetá sentiu uma pequena dor no quadril, uma distensão muscular de que está se recuperando bem. Por isso a ideia com Vizeu, que é um homem de área, para incomodar o sistema defensivo."