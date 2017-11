Reinaldo Rueda enaltece grupo após virada do Flamengo na Sula: "Mostramos caráter, hombridade"

Google Plus

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Técnico do Flamengo, Reinaldo Rueda exaltou a vitória do seu time sobre o Junior Barranquila nesta quinta (23). No Maracanã, o triunfo foi válido pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul Americana; a volta é na próxima quinta (30), e o Rubro-Negro joga por um empate na Colômbia.

"Vitória importantíssima contra um rival muito difícil. Mostramos caráter, hombridade. Perdemos jogador importante como o Diego Alves. A reação foi muito boa. A personalidade e a união que a equipe tem. São jogos assim, intensos e difíceis", declarou o treinador.

Além de celebrar a vitória e tecer elogios a seus jogadores, Rueda mostrou confiança em Alex Muralha. O goleiro entrou em campo para substituir Diego Alves, que sofreu uma lesão aos 19 minutos do primeiro tempo. Em entrevista coletiva pós-jogo, o comandante pediu apoio da torcida para o goleiro.

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

"Creio que hoje, mais que nunca, precisamos do apoio da torcida. Estamos juntos, temos todos jogadores com bom comportamento, com grande esforço. A todos temos que apoiar. Alex está trabalhando muito bem. Deus premia os homens bons. Os torcedores têm que apoiar o Fla até a morte. São rubro-negros desde que nasceram. É o compromisso que temos de apoiar. Todos devem ter uma segunda oportunidade. Tomara que possamos celebrar depois", comentou o colombiano.

Outros jogadores destaques da partida dessa quarta foram os jovens da base rubro-negra. Felipe Vizeu começou o jogo como titular e marcou o segundo gol do Flamengo; Paquetá e Vinicius Junior entraram na segunda etapa e foram importantes na criação de jogadas ofensivas.

"A equipe que temos e a situação que temos, com jovens, com disposição mental e ímpeto que têm, estão trabalhando para buscar espaço. E são importantes nessa reação. Para manter placar ou para buscar placar adverso. Estão muito comprometidos, tivemos baixas sensíveis e tivemos boas respostas. Tivemos azar de perder Diego e perdemos uma troca", ponderou Rueda.

Confira outros trechos da coletiva de Rueda:

Brasileiro: "Agora temos que pensar no Santos. O jogo de volta vai ser difícil, jogadores bons, experimentados. Temos que fazer jogo inteligente. Não pensar tanto no empate. Temos vantagem e temos que ser inteligentes para administrar.

Jogo de volta na Colômbia: "Vamos buscar um time mais agressivo na quinta-feira em Barranquilla, tanto na circulação de bola quanto de recuperação. Temos que melhorar a finalização. Mas já melhoramos bastante. Domingo anterior fizemos três gols, hoje mais dois gols."

Mudanças na equipe:"Mudaremos a mente para o jogo contra o Santos. Vamos refrescar a equipe em posições importantes. A confiança e a segurança de Réver. Tivemos Ribeiro, poupado contra o Corinthians. Importante voltar a recuperá-lo. Assim como outros, para ter boa mistura para as etapas finais."