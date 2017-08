Raio-X: com artilheiros, ataque do Fluminense termina turno em alta; veja gráficos

Foto: Divulgação/Fluminense FC

Terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro 2017 e os números falam bastante sobre a irregularidade do Fluminense. Dono de uma das piores defesas, na frente o Tricolor possui um ataque forte, o que mais fez gols no ano até o momento, e o 4º melhor da competição.

Em 19 rodadas de Brasileirão, o Fluminense fez 29 gols, sendo 10 deles de Henrique Dourado, vice-artilheiro da competição. Só marcou menos que o Grêmio (35), Corinthians (32) e Sport (30). É justamente a equipe de Recife que divide o pódio do ano com o Tricolor, com 92 gols cada até o momento.

É possível observar outros dados sobre o assunto no levantamento produzido pela VAVEL Brasil. O ataque tricolor costuma marcar mais gols no período entre 31' e 45' do primeiro tempo, foram 11 dos 29 nesse momento. O Fluminense também costuma aproveitar bastante os 15 minutos inicias de cada etapa (marcou seis nesse período do primeiro tempo e sete no segundo). Porém, o rendimento ofensivo costuma cair nos 30 minutos finais de jogo. É justamente nesse período que o time costuma levar mais gols - já foram nove.

A maioria dos gols costumam acontecer quando o Fluminense está empatando o jogo, foram 14 dos 29 nesse momento, o que explica o maior número de gols no período entre 31' e 45' do primeiro tempo. Quando o time estava perdendo, conseguiu marcar sete gols, quase o mesmo número de quando tinha vantagem (8).

A principal força ofensiva do Fluminense está no lado esquerdo. Em cruzamento, seis gols saíram por esse setor, enquanto apenas um surgiu em cruzamento pela direita. Mas a maioria dos gols surgiram através de passes curtos (7).

Por fim, o levantamento mostra que a maioria dos gols surgiram em finalizações de pé esquerdo e direito, ambos empatados com 9 gols. O Fluminense também lidera o Brasileirão em gols de pênaltis, foram seis, sendo cinco do Henrique Dourado.