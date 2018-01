Gigliotti recebe mensagens e agradece pelo carinho da torcida do Flu: "Fui pego de surpresa"

No ano passado, atleta foi campeão da Sul-Americana sobre o Flamengo (Foto: Gabriel Rossi/LatinContent/Getty Images)

Com a saída iminente de Henrique Dourado do Fluminense, a torcida tricolor elegeu Emmanuel Gigliotti, do Independiente, como objeto de desejo para assumir a camisa 9 do time. A conta do jogador no Instagram foi invadida por mensagens, e a hashtag #GigliottiNoFlu foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. Apesar da euforia, não há nada de concreto. Em rápido contato com a VAVEL Brasil, o atacante respondeu ao carinho dos torcedores.

"Sim, vi todas as mensagens nas redes sociais que eles me enviaram. Fui pego de surpresa, não esperava. Conheço o Fluminense, como não vou conhecer? É sempre lindo receber demonstrações de afeto. Envio um forte abraço", agradeceu Gigliotti.

Além de Gigliotti, a torcida do Fluminense colocou outro nome entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira (22): a hashtag #DeAmoresNoFlu foi usada pelo próprio perfil oficial do clube para anunciar a contratação do goleiro uruguaio. Mas, apesar da euforia, não houve contato oficial do Fluminense para a contratação do atacante até o momento.

Com 30 anos e alto salário, a tendência é que o jogador permaneça no Independiente para a disputa da Copa Libertadores. Também em contato com a reportagem, o pai e agente do jogador, Federico Gigliotti, confirmou que o Grêmio foi a única equipe brasileira que enviou proposta para contar com o atacante.

"O Grêmio enviou uma proposta, mas logo foi rejeitada. Em dezembro, outra equipe brasileira entrou em contato conosco e o Grêmio também quis contato novamente. Quanto ao Fluminense, não ouvi nada. Não houve proposta", declarou Federico.

