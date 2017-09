Grêmio vence Botafogo e retorna à semifinal da Libertadores após oito anos

Foram longos oito anos de espera, mas o Grêmio está de volta à semifinal da Taça Libertadores na América. Com público de 50.517 torcedores na Arena, os donos da casa superaram o Botafogo nesta quarta-feira (20) e estão a quatro jogos de conquistarem pela terceira vez o título mais importante do continente.

Empurrados pelas vozes que não pararam de cantar por um minuto, o time de Renato Gaúcho derrotou os cariocas por 1 a 0, com gol de Lucas Barrios. Agora, o adversário é o Barcelona de Guayaquil (EQU), que venceu o Santos em plena Vila Belmiro também nesta quarta; os jogos acontecem nas duas últimas semanas de outubro.

O time de Jair Ventura foca agora no Brasileirão - única competição até o restante da temporada. Neste domingo (24), visita o Coritiba no Couto Pereira às 16h; já o tricolor gaúcho viaja até a Fonte Nova, onde enfrenta o Bahia às 19h.

Botafogo é melhor, mas peca na pontaria

Com o retorno de Geromel ao time titular, o Grêmio foi a campo buscando o gol desde o início. Sem Luan - que começou no banco de reservas, Ramiro era o responsável pela região central na linha de três do 4-2-3-1, com Léo Moura pela direita e Fernandinho pela ponta esquerda.

Apesar da mesma formação que o adversário, o Botafogo apostava na velocidade de Pimpão e no ímpeto físico de Bruno Silva pelas pontas, apostando na marcação alta, ocasionando erros gremistas e nos contra-ataques.

Aos 21', a melhor oportunidade surgiu dos pés de Fernandinho; o ex-Flamengo dominou de costas na grande área, girou contra marcação e finalizou no travessão; Gatito ficou estático no lance, causando suspiros nos mais de 50 mil torcedores na Arena.

Minutos depois, o Botafogo devolveu: Pimpão ganhou de Kanemmann e bateu para defesa de Grohe; no lance seguinte, Bruno Silva arriscou um belo chute de fora da área, acertando a trave do goleiro gremista.

A bola parada também era trunfo dos visitantes. Aos 33', Geromel fez falta na entrada da grande área e na cobrança, Victor Luis soltou um foguete para defesa espetacular de Marcelo Grohe.

Com as chances botafoguenses, Renato decidiu modificar ainda na primeira etapa: sacou Léo Moura e colocou Everton. Com a mudança, recolocou Fernandinho pela ponta direita - onde atua melhor e abriu Everton pela ponta esquerda.

A alteração não surtiu efeito, pelo menos no restante do primeiro tempo, que terminou com o alvinegro carioca atuando melhor e levando mais perigo, com oito finalizações no total.

Sem Luan, Ramiro foi o responsável por centralizar as ações ofensivas do Grêmio | Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Barrios marca e garante Grêmio na semifinal

Sem mudanças, as equipes retornaram para os últimos 45 minutos de Libertadores para um dos times. Logo aos 2', o Grêmio parou em mais uma bela defesa de Gatito, desta vez em cabeçada de Michel após cruzamento certeiro de Fernandinho.

Diferente da primeira etapa, os donos da casa enfim foram superiores ao adversário. Com a bola, prendiam o Botafogo em seu campo de defesa, impedindo qualquer ação ofensiva do time de Jair Ventura.

Através da bola parada, o primeiro gol. Aos 17', Fernandinho cobrou falta na cabeça de Lucas Barrios, que finalizou sem chances para Gatito. Foi o sexto gol do atacante paraguaio na Libertadores, o 18º na temporada.

Atrás no placar, o Botafogo se alçou ao ataque. Brenner, Valencia e Guilherme entraram, em uma última tentativa desesperada de Jair Ventura. O zagueiro Joel Carli também abandonou a posição, tentando ser superior nas bolas aéreas. Sem sucesso. Final de jogo na Arena: Grêmio 1 a 0 e vaga garantida e o sonho do tricampeonato da Libertadores continua vivo.