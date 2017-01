Prata da casa, Joazi elogia trabalho de Dado Cavalcanti: "Faz treinos inteligentes"

Google Plus

O lateral-direito está em sua primeira pré-temporada no Náutico como profissional (Divulgação/Náutico)

No primeiro dia útil de 2017, 2 de janeiro, o Náutico já deu início aos trabalhos para a temporada. Os atletas realizam exames médicos e, em paralelo, realizam atividades físicas e trabalhos táticos com o técnico Dado Cavalcanti. Para o lateral-direito Joazi, a pré-temporada é fundamental para um bom ano.

"A pré-temporada será muito proveitosa. Já estamos trabalhando com bola, Dado Cavalcanti está fazendo treinos inteligentes, com o estilo de jogo dele e isso vai nos ajudar bastante em 2017. Em 2016 eu não pude realizar a pré-temporada, porque estava emprestado ao Palmeiras, mas, este ano integro o grupo desde já", frisou.

Além de velhos conhecidos dos Alvirrubros, alguns reforços também já iniciaram os trabalhos com o grupo, visando um maior entrosamento entre os atletas. Para Joazi, é fundamental esse período especialmente com oito novidades já anunciadas no elenco.

"São novos jogadores, características diferentes. Vamos nos adaptando aos poucos. Ainda não tem time reserva ou titular nos treinos, então, temos de buscar o entrosamento com todos neste início de trabalho", comentou o lateral.

Confira abaixo a lista de jogadores já acertados com o Náutico para a temporada:

Goleiros: Tiago Cardoso, Jeferson e Bruno

Zagueiros: Ewerton Páscoa, Adalberto, Nirley, Tiago Alves e Rafael Ribeiro

Laterais: David, Joazi e Manoel

Volantes: Negretti, João Ananias, Rodrigo Souza, Niel e Raphael

Meias: Marco Antônio, Maylson, Cal, Dudu e Igor Neves

Atacantes: Jefferson Nem, Juninho, Alison, Anselmo, Willian Silva e Odilávio