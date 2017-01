Pensando em títulos e no acesso à Série A, Náutico se reapresenta com novidades

23 jogadores estiveram presentes na movimentação que aconteceu no CT alvirrubro (Foto: Divulgação/Náutico)

Após mais um ano sem títulos e bater na trave em relação ao acesso, o Náutico se reapresentou no Centro de Treinamento Wilson Campos, nesta segunda-feira (02), visando a nova temporada. Antes dos trabalhos começarem, o técnico Dado Cavalcanti, juntamente com o presidente Ivan Brondi e a diretoria de futebol, deram as boas-vindas aos jogadores presentes. Durante a conversa, tanto o treinador quanto os dirigentes enfatizaram que as metas do timbu para o ano de 2017 são de conquistar títulos e alcançar o acesso à Série A.

Depois da conversa, os atletas participaram de um treino físico na academia do clube e, na sequência, foram ao campo realizar a primeira atividade com bola da temporada. Na movimentação, o novo treinador alvirrubro começou a introduzir o seu modelo. Do atual elenco, apenas o goleiro Bruno, o meia Marco Antônio e Rodrigo Souza não se apresentaram. Os dois primeiros chegam ao Recife na terça-feira, enquanto o volante iniciará a pré-temporada na quarta-feira.



Estiveram presentes os novos reforços do Timbu: o goleiro Tiago Cardoso; os zagueiros Tiago Alves, Ewerton Páscoa e Nirley; o meia Dudu; os atacantes Juninho, Anselmo e Willian Silva. A folha salarial do elenco do Náutico vai girar entre 600 e 700 mil reais, de acordo com a diretoria. Porém, outros atletas devem chegar no decorrer da semana. Como o atacante Alison, que defendeu o Atlético-GO na última temporada. Ele tem 21 anos, e fez 33 partidas pelo time goiano em 2016. O atacante Giva, revelado pelo Santos, e que esteve no Joinville na temporada passada, também está muito próximo de um acerto.

Confira abaixo a lista dos jogadores que iniciaram a pré-temporada:

Goleiros: Tiago Cardoso e Jeferson

Laterais: David, Joazi e Manoel

Zagueiros: Ewerton Páscoa, Adalberto, Nirley, Tiago Alves e Rafael Ribeiro

Volantes: Negretti, João Ananias, Niel e Raphael

Meias: Maylson, Cal, Dudu e Igor Neves

Atacantes: Jefferson Nem, Juninho, Anselmo, Willian Silva e Odilávio