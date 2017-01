Nirley destaca ex-zagueiros e elogia Dado Cavalcanti na primeira semana de pré-temporada

Atleta do Timbu valoriza trabalho esboçado pelo comandante no CT Wilson Campos (Foto: Léo Lemos/Náutico)

A tarde desta sexta-feira (6) foi de apresentações no Náutico! Em dose dupla, a diretoria concedeu coletivas com o goleiro Tiago Cardoso e o zagueiro Nirley, contratado em meio a um pacote junto a Tiago Alves e Ewerton Páscoa. Vindo do Figueirense, o atleta já treina com o elenco desde a última segunda-feira (2), dia de reapresentação para 2017, no CT Wilson Campos.

Motivação foi o ponto chave do defensor ao ser apresentado pelo time da Rosa e Silva. Destacando o esforço dos dirigentes para contratá-lo e exaltando antigos companheiros de posição que passaram pela equipe alvirrubra nos últimos anos, o jogador comentou ainda sobre quais as suas características dentro de campo.

"Agradeço todo o esforço e empenho da diretoria em me contratar. A confiança que eles tiveram em mim me dá ainda mais motivação para vestir a camisa do Náutico. Bons zagueiros passaram por aqui e espero seguir com essa sequência, trabalhando com garra. Tenho boa técnica, mas me destaco pela pegada e estou sempre brigando durante os 90 minutos", declarou, enaltecendo o trabalho de Dado Cavalcanti nesses primeiros dias de atividades.

Defensor já treina com o grupo no CT Wilson Campos desde a reapresentação (Foto: Léo Lemos/Náutico)

"Dado é um treinador participativo e que trata todos iguais. Tem uma gana de trabalhar incrível e acredito que será um excelente ano. Eu já tinha jogado junto com Maylson e Marco Antônio também, ambos no Figueirense. Os treinos estão sendo bons e temos tudo para fazer um excelente ano", completou.

A vontade de defender as cores do escrete pernambucano é tanta que, apesar da estreia oficial na temporada ser daqui a duas semanas pela Copa do Nordeste, o beque diz estar de acordo com as metas traçadas pelo clube. Para Nirley, não basta apenas dar fim ao longo jejum de 12 anos sem títulos, mas também o acesso à Série A no fim do ano.

"Um clube como o Náutico não pode ficar tanto tempo sem um título. Vamos fazer o possível para conquistar os objetivos da diretoria, que é a conquista do Pernambucano, para quebrar o tabu, e buscar o acesso à elite. Chegar à Série A é a nossa prioridade, pois vamos tentar fazer o máximo para isso", encerrou.