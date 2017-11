Goleiro Jefferson renova por dois anos com o Náutico

Goleiro será um dos poucos remanescentes da temporada 2017 (Foto: Léo Lemos / Náutico)

Um dos poucos que se salvaram em meio ao turbilhão de más atuações dos jogadores do Náutico, que junto com os fatores externos, levaram o Timba ao rebaixamento, o goleiro Jefferson, fruto da base alvirrubra fechou sua renovação de contrato por mais dois anos nesta terça-feira (28). Jogador é considerado essencial no planejamento alvirrubro para a Série C.

Com 24 anos, pode-se dizer que se o Náutico em algum momento sonhou com a permanência na Série B, foi graças às boas atuações de Jefferson. Para se ter uma ideia, nos 24 jogos que atuou, ele tomou 28 gols, enquanto nos que ele esteve no banco, o time tomou 23 gols em 14. Uma diferença de 1,21 gols com ele para 1,53.

Como esperado, a diretoria alvirrubra está procurando se desfazer de jogadores, que além de caros para a realidade do Náutico, não corresponderam, tanto que Jefferson será um dos poucos que permanecerá num elenco que contará em boa parte com garotos da base, que já estavam nos profissionais esse ano, como o atacante Gerônimo.

Alguns jogadores inclusive, já se despediram do Náutico. O zagueiro Breno Calixto, que tinha contrato até o final de novembro, pediu antecipação das suas férias e foi atendido. Amaral, Diego Miranda, Henrique Ávilla, David, Amaral e Bruno Mota são outras saídas confirmadas. Já o atacante Vinícius manifestou o desejo de permanecer, mas o Caxias, seu clube de origem, pediu a volta do atacante que estava emprestado ao Timba.

Anderson Pedra

Com a saída de vários volantes, um nome que surgiu nos últimos dias foi o do volante Anderson Pedra, que está no ABC, mas já teve passagens por Santa Cruz e Sport, dois rivais do Náutico. Convivendo com lesões durante toda a carreira, o jogador teve a sondagem confirmada pelo seu empresário, mas além de não terem chegado a um acordo, o ABC tem pretensão de renovar com o volante.