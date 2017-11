Thiago Cunha e Wallace são os primeiros reforços  do Náutico para temporada de 2018

Divulgação: Náutico

Após um ano desastroso, o Náutico, que teve as eleições antecipadas, já iniciou seu planejamento para 2018. Ainda durante o Campeonato Brasileiro da Série B. Na semana passada, mais uma permanência foi confirmada. O treinador Roberto Fernandes renovou com o Timbu para 2018 e, antes mesmo do fim da temporada, já iniciou o planejamento da Série.

A primeira partida oficial do Timbu em 2018 será já no dia 7 de janeiro, por isso a diretoria segue em busca de remontar e reforçar o elenco. Nesta terça-feira (28), o goleiro Jefferson teve seu contrato estendido por mais dois anos.

Seguindo o planejamento, ainda nesta segunda-feira, o Náutico anunciou mais dois reforços. O primeiro deles, o atacante Thiago Cunha, de 32 anos, passou por clubes como o Palmeiras, o Vila Nova e o Santa Cruz, onde atuou em 2007 e em 2011. Atualmente o atleta estava cumprindo contrato no Chonburi FC, na Tailândia.

Poucas horas depois, foi anunciada a contratação do meia Wallace Pernambucano, de 30 anos. Apesar de ter nascido em Escada-PE, o atleta não atuou em nenhum dos clubes da capital do estado. O meia teve uma passagem de cinco temporadas pelo Confiança-SE, quando teve o melhor momento da sua carreira e, inclusive, foi treinado por Roberto Fernandes. Sua última temporada foi no Ceará, onde foi titular na conquista do Campeonato Cearense e participou do elenco de acesso à Série A 2018.