Missão impossível? Palmeiras precisa de partida perfeita no Allianz Parque

Foto: Divulgação/ Cesar Greco/SEP

O Palmeiras tem uma tarefa difícil contra a Ponte Preta nesse sábado no Allianz Parque. Além de precisar virar a partida contra a Ponte que já não vence há 2 anos, o Verdão precisa de um placar que só ocorreu uma vez na temporada nesse Campeonato Paulista. Ou seja, para o Palmeiras avançar é necessário fazer a partida perfeita.

Em entrevista coletiva, Fernando Prass afirmou que o Verdão precisa se impor para buscar a classificação "Tem que ser perto do jogo perfeito. Todo mundo fala que temos de fazer 3 gols, mas não podemos tomar também. Precisamos do comprometimento de todos. Com a bola a gente não sofre gols, então com 60% de posse a gente diminui a chance de gols da Ponte Preta em 60%. Se nos 40% restantes tivermos uma marcação agressiva, longe do nosso gol, será ótimo. Quem impor sua estratégia sobre a do adversário vai conseguir a classificação".

E o goleiro continuou dizendo que seria ideal a equipe fazer os gols o mais rápido possível "Fazer um gol cedo para ter mais tempo de marcar os outros está dentro de um cenário ideal para nós. Mesmo assim, já provamos que até o último segundo, enquanto tivermos chance, pode acontecer. Temos os exemplos da Libertadores (contra Peñarol e Jorge Wilstermann), e contra o Santos, na final da Copa do Brasil (em 2015), quando fizemos dois gols nos últimos 15 minutos”, completou o camisa 1.

A torcida alviverde mostrou total apoio para o elenco. Além de criar uma campanha na internet com a hashtag #AtéOApitoFinal, são mais de 36 mil ingressos vendidos até o momento. E nessa tarde torcedores compareceram ao CT para demonstrar o apoio ao time. Com certeza para o Palmeiras se classificar, a torcida será um elemento muito importante.

Fernando Prass comentou sobre a possibilidade de conseguir uma virada histórica "Eu me inspiro no que eu posso deixar na história do clube se eu alcançar determinado feito. Temos a chance de chegar à final de uma maneira histórica, que vai ser lembrada. Não será como outras partidas do Campeonato Paulista. Ninguém lembra da semifinal do ano passado, mas se tivermos êxito, nosso jogo ficará marcado”, finalizou.

A partida será realizada nesse sábado às 19h00 (horário de Brasília) no Allianz Parque pelo jogo de volta da semifinal do Paulistão.