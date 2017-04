Torcida do Palmeiras vai ao CT incentivar a equipe antes de decisão contra a Ponte Preta

Torcida do Palmeiras vai ao CT incentivar equipe antes de decisão contra a Ponte ( Foto Iago Andrade / VAVEL Brasil)

A torcida do Palmeiras mostrou que confia no elenco e na virada contra a Ponte Preta pela semifinal do campeonato Paulista e lotou o portão de acesso do centro de treinamento Palmeirense localizado na Barra Funda para apoiar o elenco que tem uma missão difícil, mas não impossível que é reverter o placar construído pela Macaca no primeiro jogo da decisão.



O Palmeiras perdeu por 3 a 0 no primeiro jogo em Campinas para a Ponte e a reação da torcida Palmeirense após a partida foi de apoio. 36 mil ingressos foram vendidos para o jogo de volta, e pelo cenário que a torcida Palestrina criou, o jogo tem tudo para se tornar um embate épico entre as tradicionais equipes paulistas.

Foto : Iago Andrade / VAVEL Brasil



Nesta sexta-feira (21) com presença de aproximadamente 500 Palmeirenses com baterias, bandeiras e fogos, foram demonstrar ao elenco do Palmeiras que estão apoiando o clube acreditando na virada.

Foto : Iago Andrade / VAVEL Brasil



Os jogadores do Palmeiras receberam a presidência da Mancha Verde, maior torcida organizada do time, em uma reunião privada onde os líderes pediram para que os jogadores se entreguem até o último minuto. Após a reunião, André Guerra, presidente da entidade subiu em cima de um muro e em voz alta para que todos os torcedores presentes ouvissem e disse que os jogadores do Palmeiras garantiram que ganharão da Ponte Preta.



O Verdão precisa reverter um placar de 3 a 0 neste sábado às 19h00 dentro do Allianz Parque. Vitória por 3 a 0 leva a decisão para os pênaltis.