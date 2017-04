Palmeiras vende 36 mil ingressos antecipadamente para a decisão contra a Ponte Preta

Torcida Palmeirense no Allianz Parque ( foto: Reprodução / GettyImages)

A segunda partida entre Palmeiras e Ponte Preta pela semifinal do campeonato Paulista amanhã no Allianz Parque promete ser de casa cheia. Verdão já vendeu mais de 36 mil ingressos para o confronto de forma antecipada. Depois de um período que os sócios do programa Avanti tiveram acesso para a compra, os torcedores comuns já podem acessar o site Futebol Card e garantir o seu ingresso.

Há ingressos disponíveis para os setores Superior Sul, Leste e Oeste; Central Leste e Oeste além de cadeiras cativas. Os ingressos comprados pela internet deverão ser retirados na bilheteria do Allianz Parque três horas antes da partida. A torcida da Ponte Preta só poderá comprar os ingressos na bilheteria do estádio Moisés Lucarelli em Campinas.

Palmeiras tem a segunda maior média de público do campeonato paulista, Verdão levou ao seu estádio mais de 26 mil torcedores por jogo, com um preço médio dos ingressos a R$55 reais. O maior público do Alviverde no campeonato Paulista foi na vitória por 3 a 0 contra o São Paulo no dia 11 de março, foram 36.090 torcedores presente no Allianz Parque naquela tarde de sábado.

Na tarde desta sexta-feira cerca de 500 torcedores compareceram a entrada da Academia de Futebol para apoiar os jogadores antes da decisão contra a Ponte Preta. Verdão precisa vencer por mais de 3 gols de diferença para avançar a final do campeonato Paulista.

Preço dos ingressos

Gol Norte – R$ 100,00 [R$ 50,00 meia-entrada]

Gol Sul – R$ 150,00 [R$ 75,00 meia-entrada]

Central Leste – R$ 200,00 [R$ 100,00 meia-entrada]

Central Oeste – R$ 250,00 [R$ 125,00 meia-entrada]

Superior Norte e Sul – R$ 110,00 [R$ 55,00 meia-entrada]

Superior Leste e Oeste – R$ 130,00 [R$ 65,00 meia-entrada]

Superior Visitante – R$ 110,00 [R$ 55,00 meia-entrada]