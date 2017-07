Após interesse em Diego Souza, Palmeiras recorre ao futebol espanhol e anuncia Deyverson

Deyverson é o novo reforço do Palmeiras

Na noite dessa terça-feira (11), o Palmeiras anunciou a contratação do atacante Deyverson, que era do Levante, mas estava emprestado ao Alavés. O jogador ainda não fez exames no clube brasileiro, mas deve chegar ao país nos próximos dias para assinar um contrato de cinco anos com o Verdão.

Há algum tempo, o técnico Cuca procurava uma nova opção para o ataque palmeirense, tentando suprir a saída de Alecsandro e Rafael Marques. Primeiro, foi atrás de Richarlison, do Fluminense, mas não teve sucesso. Depois, procurou Diego Souza, do Sport, cujo destino ainda é incerto. Agora, parece ter encontrado a peça que buscava para completar o elenco.

Na última temporada, Deyverson disputou 37 partidas pelo Alavés, e marcou sete gols. O jogador não é famoso no Brasil, mas marcou contra os gigantes Barcelona e Real Madrid pelo Campeonato Espanhol (La Liga), e, apesar de ter 1,87m de altura, tem uma boa movimentação em campo.

Após lançar nota oficial no site do clube anunciando a conclusão do negócio, o Palmeiras postou um vídeo em suas redes sociais em que o atacante aparece mandando mensagem para os torcedores, dizendo que será uma honra jogar pelo clube brasileiro. Veja o vídeo:

"Alô, Palmeiras! Quem fala aqui é o Deyverson, e logo logo estou chegando aí para poder fazer parte dessa grande família, desse grande elenco. É uma honra poder vestir a camisa do Palmeiras, e poder ajudar meus companheiros e o Palmeiras a ganhar títulos. É uma honra estar com vocês!", disse o jogador.

Deyverson tem 26 anos e já atuou em três das principais ligas da Europa. Primeiro, jogou pelo Benelenses em Portugal, depois pelo Colônia na Alemanha, e, por último, pelo Levante e Alavés, na Espanha. Agora, o brasileiro volta a seu país de origem e disputará o Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras.