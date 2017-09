Felipe Melo é reintegrado ao elenco do Palmeiras: "Estou aqui para fazer o que chefe mandar"

Felipe Melo em entrevista na academia de futebol ( Divulgação Getty Imagens)

Felipe Melo voltou a treinar na Academia de Futebol com o elenco profissional do Palmeiras na tarde desta segunda feira (04) . Volante foi reintegrado depois de ficar treinando separadamente do restante do grupo deste de agosto. Técnico Cuca e jogador entraram em atrito depois da eliminação do verdão pelo Cruzeiro nas oitavas de final da Copa do Brasil

Jogador chegou a ter uma sondagens do Internacional em uma troca envolvendo o atacante Nico López, mas a transferência não teve acordo entre os dois clubes.

Em entrevista na tarde desta quarta feira (23), Felipe Melo informou que conversou com todas as partes envolvidas para voltar a treinar com o elenco profissional "Conversei com todo mundo, treinador, diretor, presidente, minha família. Uma volta planejada. Foi muito conversado antes de acontecer tudo", disse.

Seu afastamento se deu por uma divergência com Cuca, questionando na entrevista sobre o técnico e o áudio onde o jogador faz duras críticas ao Cuca, atleta informou "O que tinha de ser conversado, já foi. Falei com o próprio treinador. Expus tudo o que pensava dele, sobretudo do áudio. O áudio foi uma situação depois do meu afastamento. O importante é que conversei com ele, a gente se acertou. O que saiu no áudio eu não acho dele, não foi de coração. Creio de verdade que ele não seja nada daquilo que falei", garantiu.

Volante assumiu seu erro e garante que foi um aprendizado "Tem certas coisas que a gente erra. O mais importante é assumir. Não tenho problema em pedir desculpa e perdão. Foi feito isso. Não me arrependo porque serviu de aprendizado para que não aconteça no futuro, Obviamente que não faria amanhã", declarou.

Perguntado na entrevista como que era ouvir que tumultuava o elenco Felipe foi convicto na resposta"Quando você tira a laranja podre, a tendência é voar, ganhar o jogos, né? Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Vi vários jogadores falando de como é bom conviver comigo. No meu histórico, você não vai ver nenhum tipo de problema", falou.

No fatídico áudio, volante chegou a declarar que tinha proposta de vários outro clubes. Mas voltou a afirmar que não sabe sobre o futuro no Verdão "Não sei o que vai acontecer, vou fazer o que mandarem", declarou.

Por fim, Felipe Melo declarou que não vai mudar seu jeito de ser "Tenho 34 anos, Como vou mudar meu jeito? Você muda quando a coisa tá dando errado, Trato todo mundo bem, desde o presidente até o funcionário que cuida da grama", falou.

Atletas se reapresentaram na tarde desta segunda-feira (4) em preparação para o confronto contra o Atlético-MG no sábado em Belo Horizonte. Felipe Melo volta a ser opção para o técnico Cuca para o restante da temporada