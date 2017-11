Com DM vazio, Palmeiras tem força máxima para clássico decisivo contra Corinthians

Elenco completo na reapresentação no CT (Foto: Divulgação / S.E.Palmeiras)

Neste final de semana, o Palmeiras encara uma decisão na temporada. Com 54 pontos, o vice-líder da competição, vai à Itaquera enfrentar o Corinthians, seu maior rival e adversário pela disputa do título, podendo diminuir a distância para dois pontos.

Para um jogo tão importante, nada melhor do que contar com toda a ajuda possível, e isso pode acontecer do lado verde do derby paulista. Na reapresentação no centro de treinamento, após o empate em 2 a 2 com o Cruzeiro, Alberto Valentim teve boas notícias, William, Guerra e Michel Bastos participaram de uma uma atividade em campo após período no departamento médico.

Além destes, Yerry Mina também pode ser novidade. O atleta já participou de um jogo treino na última semana. O Colombiano está fora deste o dia 9 de agosto, na eliminação contra o Barcelona de Guayaquil, com uma fatura no pé esquerdo. O zagueiro chegou a ser relacionado na vitória contra Grêmio, e na última rodada, contra o Cruzeiro, mas pediu para o treinador que não fosse escalado, pois não estava confiante, assim tendo mais uma semana para aprimorar a parte física.

Ainda no sistema defensivo, Edu Dracena, o qual sentiu cãibras na última partida e chegou a ser substituído não preocupa a comissão técnica e deve ir a campo.

Outro que está à disposição de Alberto Valentim para o time é o volante Bruno Henrique, que volta de suspensão depois do terceiro cartão amarelo recebido em Porto Alegre.

Com isso, Alberto Valentim tem todas as peças do elenco para escalar o Palmeiras para o clássico de domingo (5) às 17h na Arena Corinthians.