Paraná atropela Guarani em pleno Brinco de Ouro e segue no G-4 da Série B

Na noite desta terça-feira (19), Guarani e Paraná se enfrentaram no Brinco de Ouro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A equipe visitante levou a melhor e venceu por 4x0, com gols de João Pedro, Renatinho, Maidana e Cristovam, marcaram para o time paranaense.

Com a derrota, o Bugre permanece na 11ª colocação, mas pode perder posições até o final da rodada. O Guarani fica empatado com outras três equipes, com 33 pontos. O Bugre volta a entrar em campo na próxima terça-feira (26), fora de casa, contra o Paysandu, às 21h30.

O Paraná com essa vitória, sobe para a terceira posição no G-4, com 43 pontos em 25 jogos. A equipe paranaense volta a campo pelo Brasileiro Série B na próxima terça-feira (26), contra o Náutico, às 20h30, no estádio Durival Britto.

Paraná massacra Guarani no primeiro tempo e abre grande vantagem

O Paraná começou com tudo na primeira etapa. Aos seis minutos, a bola sobrou dentro da área para Alemão, ele bateu e Vagner fez a defesa, mas no rebote, o meia João Pedro só empurrou para as redes. Seis minutos depois, Richarlyson deu um carrinho em João Pedro, e o árbitro marcou a penalidade. Na Cobrança, Renatinho bateu no canto direito de Vagner, aumentando a vantagem para os visitantes.

O Guarani tentou se recuperar. Aos 26 minutos, Rafael Silva fez jogada pela esquerda, passou por Cristovam, e mandou a bola para dentro da área. Eliando bateu para Richard fazer a defesa com o pé. E o Paraná não deixou o time da casa se animar. Em cobrança curta de escanteio, Renatinho limpou dois marcadores do Bugre e cruzou. A bola chegou na cabeça do zagueiro Maidana, que subiu mais que todo mundo e marcou o terceiro do Paraná.

No final do primeiro tempo, o Paraná quase ampliou. Aos 47 minutos, Renatinho recebeu no ataque, invadiu a área e bateu. O goleiro Vagner teve que fazer uma boa defesa para impedir outro gol dos visitantes.

Cristovam amplia para o Paraná e decreta vitória dos visitantes

No inicio da segunda etapa, o Paraná errou na saída de bola. Gabriel Leite ficou com a posse, e bateu da entrada da área e Richard salvou o Paraná, de sofrer o primeiro gol. Logo em seguida, o Paraná já respondeu. Um minuto depois, Cristovam recebeu a bola nas costas de Richarlyson, invadiu a área e bateu cruzado. A bola desviou em Léo e balançou as redes.

Aos 20 minutos, Fumagalli cobrou uma falta perto da área, com categoria mas a bola vai na rede, pelo lado de fora. Cinco minutos depois, Denner arriscou chute de muito longe, e Richard fez uma bela defesa.

O Paraná quase ampliou. Aos 32 minutos, em um contra-ataque, Robson recebeu, invadiu a área e parou na defesa do goleiro Vagner. No final da partida, o Guarani tentou seu gol de honra. Primeiro com Bruno Nazário, o atacante arriscou de muito longe e Richard fez uma bela defesa. Depois, foi a vez de Lenon. O lateral arriscou de muito longe e Richard teve que fazer outra bela defesa.