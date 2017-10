Paraná vira contra Criciúma e engata nona vitória seguida como mandante da Série B

Melhor mandante da Série B, o Paraná bateu o Criciúma de virada na Vila Capanema e garantiu mais uma rodada no G-4 da competição. Alex Maranhão abriu o placar para os catarinenses, mas Iago Maidana e João Pedro garantiram a vitória paranista. O jogo foi marcado por muita polêmica, com pênalti anulado após minutos, expulsão e nove amarelos.

Com 52 pontos, o Paraná sobe momentaneamente para a vice-liderança, mas ainda pode ser ultrapassado pelo América-MG. Já o Criciúma para nos 42, em 8º lugar, e está seis pontos atrás do 4º colocado.

Na próxima rodada, as duas equipes entram em campo na terça-feira (17), às 20h30. O Paraná joga confronto direto diante do Ceará, em Fortaleza, enquanto o Criciúma recebe o Vila Nova, outra equipe que luta pelo acesso à Série A.

Começo eletrizante e expulsão de goleiro no fim marcam primeiro tempo

O início de jogo na Vila Capanema foi de muita intensidade e grandes chances, além de algumas polêmicas com a arbitragem. Logo aos 3, em cobrança de falta de longe, Alex Maranhão acertou a trave, mas o árbitro mandou repetir, por não ter autorizado a batida. Na segunda cobrança, o camisa 10 mudou a estratégia o chute e a bola quicou, enganando o estreante goleiro Douglas por conta do gramado molhado, e abrindo o placar em Curitiba.

O gol abalou o Paraná, melhor mandante da Série A, e o Criciúma esteve perto de ampliar aos 10. Diego Giaretta ficou com rebote na esquerda, limpou a marcação de Cristovam e chutou cruzado, carimbando a trave esquerda paranista. Um minuto depois, Alemão caiu dentro da área em dividida com Nino, mas Igor Benevenuto mandou o jogo seguir.

A partir deste momento, o Paraná conseguiu achar espaços na defesa do Tigre, com muita velocidade e alternância no setor ofensivo. Aos 15, Igor recebeu bola aberta na quina da área, arriscou batida forte, mas Luiz conseguiu mandar para escanteio. Na sequência, Gabriel Dias recebeu na entrada da área, limpou o goleiro e ficou com gol aberto, mas tocou fraco e Nino salvou de forma espetacular em cima da linha. Na cobrança de escanteio, Renatinho levantou na segunda área e Iago Maidana desviou de cabeça para marcar contra ex-time e empatar o jogo.

Aos 24, após jogada individual, Robson assistiu João Pedro, que limpou a marcação na quina da área e bateu rasteiro, acertando a rede pelo lado de fora. Depois de um início muito intenso, o ritmo da partida diminuiu em Curitiba, com o Paraná com mais presença no campo de ataque, e o Criciúma tentando apostar na velocidade de seus pontas.

Já nos acréscimos, depois de lançamento para dentro da área, Luiz cortou de soco e, na segunda tentativa de tirar a bola com as mãos, acabou tocando já fora da área, tomou o segundo amarelo e foi expulso. Na cobrança da falta, João Pedro bateu forte na direção no canto esquerdo, mas Edson, em sua primeira intervenção, garantiu o 1 a 1 no primeiro tempo.

Após confusão, Paraná marca no início e segura vitóra

Para o intervalo, Beto Campos foi obrigado a trocar Nino por Ianson na defesa, e queimou sua segunda alteração, dificultando ainda mais para a sequência do jogo. Logo no primeiro minuto da segunda etapa, saindo do campo de defesa, o zagueiro Brock avançou no campo e arriscou chute forte de longe, obrigando Edson a espalmar para escanteio. Com um a mais e jogando em casa, o Paraná pressionou logo no início, e criou chances para marcar mais um.

Aos seis, mais uma confusão na Vila. Após bola ajeitada por Alemão, Cristovam invadiu a área pela direita, foi travado por Ianson, que desarmou a bola antes da dividida, mas o árbitro apontou pênalti para os mandantes. Porém, após dois minutos de conversa com o assistente, Igor Benevenuto voltou atrás da marcação.

Mas, pouco tempo depois, o alívio paranistas. Aos 14, em cobrança de falta frontal ao gol do Criciúma, João Pedro bateu com muita categoria no ângulo esquerdo e, apesar dos esforços da barreira e de Edson, virou o jogo para o Paraná.

Jogando diante de um mandante tão forte, o Criciúma não conseguiu assustar o Paraná, além de bolas alçadas na área - o time finalizou apenas uma vez, contra nove dos mandantes na segunda etapa. Enquanto o Tigre tentava se abrir, os mandantes criavam chances. Aos 30, na batida de falta lateral, Renatinho levantou na segunda trave, Maidana ajeitou e Brock desviou de cabeça, com perigo, à esquerda do gol.

Aos 36, em tabela iniciada por Cristovam e também envolveu Alemão, Gabriel Dias saiu na cara do gol, mas Edson fechou bem o ângulo e mandou para escanteio a finalização do camisa 8. Assim, o Paraná teve calma para assegurar seu resultado e, diante de um time desgastado por ter um a menos, garantiu sua nona vitória seguida como mandante.