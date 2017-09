Lucca encerra jejum de gols, mas lamenta eliminação: "Trocaria o gol pela classificação"

Ponte, mesmo jogando com um a menos, foi superior (Foto: Fábio Leoni / Ponte Press

Em confronto que valia a vaga para as quartas de final da Copa Sul-Americana, a Ponte Preta venceu o Sport no Moisés Lucarelli por 1 a 0, com gol de Lucca, mas acabou desclassificado por ter perdido a primeira partida por 3 a 1. O time pernambucano agora encara o Júnior Barranquilla/COL na próxima fase da competição.

Apesar da eliminação, o atacante Lucca fez questão de ressaltar que a Macaca tentou o resultado que precisava a todo momento e que, na opinião dele, o time merecia a classificação. Se ela não veio, fica o alento pelo artilheiro da Ponte na temporada ter voltado a marcar depois de oito jogos. O jogador, inclusive, falou sobre isso.

"Quando você faz 20 gols, a expectativa da torcida e diretoria aumentam. As criticas são normais, o mesmo que vaia é o mesmo que aplaude. Então tem que ter sabedoria e serenidade nesses momentos. Eu procurei trabalhar da mesma forma, não mudei absolutamente nada e consegui fazer o gol, mas eu o trocaria pela classificação", disse.

Com uma passagem na Ponte no currículo, o técnico Eduardo Baptista foi contratado após a demissão de Gilson Kleina. A expectativa da torcida era que outro nome fosse anunciado, o de Vadão. Mas Baptista acertou na tarde dessa quarta (20) e já assistiu o jogo no camarote da diretoria no estádio pontepretano. Lucca falou do que espera do novo comandante.

"É um grande treinador, vem de grandes trabalhos. Não o conhecia, mas sem dúvida nenhuma, é um cara que veio para nos ajudar. Temos uma sequência complicada e ele é um cara muito inteligente, muito estudioso. Tenho certeza que vamos conseguir uma sequência muito boa para dar seguimento ao Campeonato Brasileiro."

A Ponte agora vira a chave e concentrará todas as suas forças no Campeonato Brasileiro. Sem vencer há jogos, o que se espera é que a chegada de um novo treinador, dê ao time um novo ânimo para se afastar de vez da zona de rebaixamento. A Macaca enfrentará na próxima rodada, a Chapecoense, fora de casa, no domingo (24), às 16 horas.